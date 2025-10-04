द्राक्ष बागांच्या फळ छाटणीस वेग
नारायणगाव, ता.४ : दसऱ्याच्या मुहूर्तावर जुन्नर तालुक्यातील द्राक्ष उत्पादकांनी द्राक्ष बागांच्या ऑक्टोबर फळ छाटणीची कामे वेगात सुरू केली आहेत. सततच्या पावसामुळे द्राक्ष वेलींची छाटणीची कामे लांबल्याने यावर्षी द्राक्षाचा काढणी हंगाम १५ ते २० दिवस उशिरा सुरू होणार आहे. हीच परिस्थिती राज्यातील इतर भागात दिसून येत आहे.
जुन्नर तालुका निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादनात आघाडीवर आहे. तालुक्यात जम्बो, रेडग्लोब, शरद सीडलेस, क्रिमसन,किंगबेरी, फ्लेम, तास ए गणेश, सोनाका आदी जातींच्या द्राक्ष बागा आहेत. यावर्षी मे महिन्यापासून तालुक्यात पाऊस असून ढगाळ वातावरण आहे. सूर्यप्रकाशाचा अभाव असल्याने प्रामुख्याने जम्बो जातीच्या द्राक्ष बागात घड निर्मितीवर परिणाम झाल्याचे काडी तपासणीत दिसून येत आहे.तालुक्यात सप्टेंबर व ऑक्टोबर या दोन महिन्यात द्राक्ष बागांची दोन टप्प्यात छाटणी होत असते.सततच्या पावसामुळे सप्टेंबर महिन्यात होणारी द्राक्ष बागांची छाटणी बहुतेक शेतकऱ्यांना करता आली नाही.काही शेतकऱ्यांनी १५ ते २० सप्टेंबर दरम्यान द्राक्ष वेलींची छाटणी केली आहे. छाटणीनंतर प्रामुख्याने जम्बो जातीच्या द्राक्ष बागेत घडनिर्मिती कमी झाली असल्याचे व काडीतून बाहेर पडलेले घड लहान आकाराचे असल्याचे दिसून येत आहे.
शरद सिडलेस, आरा ३५,आरा ३६ या जातीच्या द्राक्ष बागांत घड निर्मिती समाधानकारक झाल्याचे दिसून येत आहे.
सद्यःस्थितीत पावसाने उघडीप दिली आहे. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर द्राक्ष वेलींची पूजा करून द्राक्ष उत्पादकांनी लांबलेली द्राक्ष बागांच्या छाटणीची कामे सुरू केली आहेत. सद्यःस्थितीत द्राक्ष बागेत वेलीचा पाला काढणे, काड्यांची छाटणी करणे, छाटलेल्या काड्यांना औषध लावणे आदी कामांची लगबग असल्याचे चित्र दिसत आहे. दरम्यान, पाच नोव्हेंबरपर्यंत द्राक्ष बागांच्या छाटणीची कामे पूर्ण होतील. लांबलेल्या छाटणीमुळे यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात द्राक्षाचा काढणी हंगाम सुरू होईल असा अंदाज शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
सततच्या हवामान बदलामुळे द्राक्ष शेतीवर परिणाम झाला आहे. तालुक्यात द्राक्ष लागवडीखालील क्षेत्रात मोठी घट झाली आहे. काही शेतकऱ्यांनी जुन्या द्राक्ष बागा काढल्या आहेत. पुरेसा सूर्यप्रकाश न मिळाल्यामुळे या वर्षी जम्बो द्राक्षामध्ये घडनिर्मितीवर परिणाम झाला आहे. तालुक्यात प्रायोगिक तत्त्वावर १७० एकर क्षेत्रात आरा ३५, आरा ३६ या अमेरिकन नवीन जातीची द्राक्ष लागवड झाली आहे. या जातीचा यावर्षी तालुक्यात पहिलाच तोडणी हंगाम असणार आहे.
- मंगेश भास्कर, संचालक, सह्याद्री फार्मर प्रोड्युसर कंपनी
07283
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.