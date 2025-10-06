नारायणगावात ११२ जणांचे रक्तदान
नारायणगाव, ता. ६ : इनरव्हील क्लब यांच्या वतीने नारायणगाव येथे आयोजित केलेल्या शिबिरामध्ये ११२ जणांनी रक्तदान केले.
शिबिराचे उद्घाटन संजय सहाणे यांनी रक्तदान करून केले. यावेळी नारायणगाव सोसायटीचे उपाध्यक्ष किरण वाजगे, इनरव्हील क्लबच्या अध्यक्ष समृद्धी वाजगे, उपाध्यक्ष सुजाता भुजबळ, खजिनदार ज्योती सोमवंशी, सविता खैरे, आदिशक्ती ग्रुपच्या अध्यक्ष अंजली खैरे, स्मिता वाजगे, माधुरी चौधरी,डॉ. नंदिनी घाडगे, प्रगती नवले व शिवनेरी ब्लड बँकेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान, नारायणगाव सोसायटीचे उपाध्यक्ष किरण वाजगे वर्षातून चार वेळा रक्तदान करतात. आतापर्यंत त्यांनी ५३ वेळा रक्तदान केले आहे. अपघात किंवा अन्यप्रसंगी रक्ताची गरज असल्यास रक्तपुरवठा करण्यासाठी वाजगे नेहमी मदत करत असतात. रक्तदानाबाबत ते समाज जागृती करतात. याबद्दल त्यांचा अनेक संस्थांच्या वतीने पुरस्कार देऊन सत्कार करण्यात आला आहे.
