भागेश्वर दूध संस्थेतर्फे उत्पादकांची दिवाळी गोड
नारायणगाव, ता. २५ : श्री भागेश्वर सहकारी दूध उत्पादक संस्थेने शेतकऱ्यांना दिवाळीनिमित्त प्रतिलिटर साडेतीन रुपये या उच्चांकी दराने २३ लाख ७५ हजार रुपयांचा बोनसचे वाटप करण्यात आले. यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड झाली आहे.
आर्थिक शिस्त व काटकसर या धोरणामुळे संस्थेने संस्थापक रमेश भुजबळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रगती केली आहे. शेतकऱ्यांना समाधानी ठेवण्याचे काम संस्थेने केले आहे. संस्थेच्या सभासद शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेच्या विविध कर्ज योजनेचा लाभ दिला जाईल, अशी माहिती जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष दिगंबर दुर्गाडे यांनी दिली.
वारुळवाडी (ता. जुन्नर) येथील बहुउद्देशीय इमारतीच्या सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष दुर्गाडे यांच्या हस्ते संस्थेच्या २५ केव्ही सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे उद्घाटन व बोनस वाटप करण्यात आला. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या केंद्रीय सल्लागार समितीच्या सदस्यपदी निवड झाल्याबद्दल कृषी विज्ञान केंद्राचे अध्यक्ष अनिल मेहेर यांचा सत्कार यावेळी करण्यात आला.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कात्रज जिल्हा उत्पादक संघाचे माजी अध्यक्ष रमेश भुजबळ होते. यावेळी ग्रामोन्नती मंडळाचे विश्वस्त प्रकाश पाटे, सरपंच विनायक भुजबळ, माजी सरपंच राजेंद्र मेहेर, मुक्ताई पतसंस्थेचे अध्यक्ष आशिष फुलसुंदर, उपाध्यक्ष तानाजी वारुळे, सचिव सुरेश वऱ्हाडी, संचालक अरविंद मेहेर, बबनराव कानडे, दत्तात्रेय भुजबळ, हरिश्चंद्र मेहेर, रामदास अभंग, कुसुम निंबाळकर, सचिव आत्माराम बनकर, शिवदत्त संते आदी मान्यवर उपस्थित होते.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संस्थेच्या बोनस वाटपाचे कौतुक केले आहे. सुनील मेहेर यांनी सूत्रसंचालन केले.
