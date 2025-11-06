नारायणगावच्या मतदार याद्यांच्या पडताळणीचे आदेश
नारायणगाव, ता. ६ : नारायणगाव ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील विधानसभा यादी भाग क्र. २६८ ते २७५, ३०१ ते ३१० मधील मतदार याद्यांची पडताळणी करून याबाबतचा अहवाल १० नोव्हेंबरपर्यंत जुन्नर सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी कार्यालयात सादर करावा, असा आदेश प्रभारी सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी ए. बी. गवारी यांनी दिला असल्याची माहिती मंडलाधिकारी शितल गर्जे यांनी दिली.
‘‘नारायणगाव शहरातील मतदार यादीत सुमारे अडीच हजार बोगस मतदार आहेत. मतदार यादीची पडताळणी करून मतदार यादीतील बांग्लादेशी, परप्रांतीय, दुबार, शेजारील गावातील, इतर तालुक्यातील व जिल्हयातील, कायमस्वरूपी स्थलांतरीत व मयत या सर्व मतदारांची नावे कमी करण्यात यावी,’’ अशी मागणी येथील अर्थसंपदा पतसंस्थेचे अध्यक्ष रमेश मेहेत्रे यांनी सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी तथा तहसीलदार डॉ. सुनील शेळके यांच्याकडे केली होती. याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’ मध्ये रविवारी (ता. २) प्रसिद्ध झाले होते.
त्यानुसार, नारायणगावच्या सर्व पर्यवेक्षक (बीएलओ), मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी, मंडल अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी यांनी संयुक्तरित्या मतदार याद्यांचे अवलोकन करून याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असा आदेश प्रभारी सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी गवारी यांनी दिला आहे. त्यामुळे आजपासून सुरू होणारे उपोषण मेहेत्रे यांनी स्थगित केले.
दुबार मतदारांचा शोध घेतला जात आहे. बोगस नावे आढळल्यास अशा मतदारांची नावे मतदार यादीतून कमी करण्यासाठी पंचनामे करुन त्यांचे नमुना नं. ७ मध्ये फॉर्म भरले जातील. ही यादी जुन्नर कार्यालयाला सादर करण्यात येईल. मतदार पडताळणीसाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे.
- शितल गर्जे, मंडलाधिकारी, नारायणगाव
