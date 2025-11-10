बाजारभाव वधारल्याने शेतकऱ्यांत समाधान
नारायणगाव, ता.१० : जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नारायणगाव उपबाजार आवारात आवक कमी झाल्यामुळे कोथिंबीर, मेथी व टोमॅटोच्या बाजारभावात वाढ झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.
बाजारात रविवारी रात्री झालेल्या लिलावात चांगल्या प्रतीच्या कोथिंबीर जुडीला शेकडा पाच हजार ७०० रुपये (जुडीला ५७ रुपये) तर मेथी, शेपूच्या जुडीला शेकडा तीन हजार ५०० रुपये असा रब्बी हंगामातील उच्चांकी बाजारभाव मिळाला तर सोमवारी (ता.१०) सकाळी झालेल्या टोमॅटोच्या लिलावात चांगल्या प्रतीच्या टोमॅटोच्या क्रेटला पाचशे ते साडेपाचशे रुपये बाजारभाव मिळाला.
सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात मुसळधार पाऊस झाला होता. मुसळधार पावसामुळे भाजीपाला पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यामुळे उपबाजार आवारात भाजीपाला पिकांची आवक घटल्यामुळे भाव वाढ झाली आहे.अशी माहिती सभापती संजय काळे यांनी दिली.
रविवारी (ता. ९) रात्री झालेल्या लिलावात प्रतवारीनुसार कोथिंबीर, मेथी, शेपू जुडीला शेकडा अनुक्रमे ५०० रुपये ते पाच हजार ७०० रुपये, ३०० रुपये ते तीन हजार पाचशे रुपये, एक हजार १०० रुपये ते तीन हजार पाचशे रुपये बाजारभाव मिळाला. उपबाजार आवारात एक लाख ७७ हजार कोथिंबीर, ७४ हजार २०० मेथीच्या, सात हजार ३०० शेपूच्या अशी एकूण एक लाख ५९ हजार जुड्यांची आवक झाली होती. मागील आठवड्यात हीच आवक सुमारे साडे चार लाख जुड्या होत होती. सप्टेंबर, ऑक्टोबर महिन्यात जुन्नर, आंबेगाव तालुक्यात मुसळधार पाऊस झाला होता. त्यामुळे भाजीपाला पिकांची आवक घट ली आहे. या मुळे भाव वाढ झाली आहे.
टोमॅटोची आवक घटली
नारायणगाव उपबाजार आवारात सोमवारी (ता.१०) सकाळी जुन्नर आंबेगाव पारनेर शिरूर तालुक्यातून सुमारे पाच हजार टोमॅटो क्रेटची आवक झाली होती. लिलावात प्रतवारीनुसार व जातीनुसार (वाण) टोमॅटो क्रेटला (वीस किलोग्रॅम) १५१ रुपये ते ५५० रुपयांच्या दरम्यान बाजारभाव मिळाला. विरांग, आर्यमान या संकरित जातीच्या तुलनेत साहू जातीच्या टोमॅटोला वाढीव बाजारभाव मिळाला, अशी माहिती व्यापारी योगेश घोलप यांनी दिली.
