एआयप्रणाली भेदून शेळ्यांच्या कळपावर झडप
नारायणगाव, ता.१३ : कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजंट (एआय) प्रणालीला भेदून उसाच्या शेतातून आलेल्या बिबट्याने शेळ्यांच्या कळपावर झडप टाकली व एक वर्ष वयाचा बोकड शेतकऱ्यासमोर उचलून नेला. मात्र, सायरनचा आवाज झाला नाही. ही घटना बुधवारी (ता. १२) सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास वारुळवाडी ग्रामपंचायत हद्दीतील निंबारकर वस्ती येथे घडली.
मीना नदीच्या काठावरील निंबारकर वस्तीवरील शेळीपालक तुकाराम निंबारकर व त्यांच्या कुटुंबातील शेळ्या मेंढ्या, वासरू आदी बारा पाळीव जनावरे बिबट्याच्या हल्ल्यात ठार झाली आहेत.यामुळे एक महिन्यापूर्वी निंबारकर वस्ती येथे एआयवर आधारित स्वयंमचलित, इंटरनेट शिवाय काम करणारी एज-कंप्युटिंग बिबट्या शोध प्रणाली बसवली आहे. ती ३५ मीटर अंतरापर्यंतच्या शेतीजवळील बिबट्यांच्या हालचाली अचूकपणे ओळखून बिबट्या दिसताच सायरन वाजतो. सायरनच्या ध्वनीचा आवाज जेट विमानाएवढा म्हणजेच १.२० डेसिबल इतका असतो. यामुळे बिबट्यांपासूनचा संभाव्य धोका टळतो, असा दावा वन विभागाने केला आहे. मात्र, या प्रणालीला बिबट्याने छेद दिला असल्याचे बुधवारी झालेल्या घटनेवरून स्पष्ट झाले आहे.
दुसरी घटना : बिबट्या पासून संरक्षण व्हावे या उद्देशाने विघ्नहरचे अध्यक्ष सत्यशील शेरकर यांनी निवासस्थानाच्या संरक्षक भिंतीवर वीज झटका कुंपण बसवले आहे.मात्र या कुंपणामधून बिबट्याने प्रवेश केल्याचे सीसीटीव्ही फुटेज मध्ये दिसून आले आहे.त्या नंतर निंबारकर वस्ती येथील एआय प्रणालीला भेदून बिबट्याने बोकड उचलून नेला आहे. त्यामुळे या उपाययोजनांच्या उपयुक्ततेबाबत मर्यादा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मागील दीड वर्षात आमची लहान मोठी बारा पाळीव जनावरे बिबट्यांनी फस्त केली आहेत. वनविभागाने पिंजरा लावला होता. मात्र, बिबट्या पिंजऱ्यात अडकला नाही. त्यानंतर आर्टिफिशियल इंटेलिजंट (एआय) प्रणाली बसवली. मात्र सायरन वाजत नाही. आजही येथील शेतामध्ये बिबट्याचे वास्तव्य आहे. आमच्या जीविताला बिबट्यापासून धोका आहे.
- तुकाराम निंबारकर, आदर्श शेळी मेंढी पालक
घटनास्थळी भेट दिली आहे. सायरन का वाजला नाही याचा शोध घेत आहे. कदाचित गोठ्याच्या आडोशामुळे या प्रणालीच्या कॅमेऱ्याच्या कक्षेत बिबट्या आला नसेल. यामुळे सायरन वाजला नसेल.
- ज्ञानेश्वर पवार, वनरक्षक
