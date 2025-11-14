स्तनपान बाळाच्या निरोगी आयुष्याची पायाभरणी
नारायणगाव, ता. १४ : निरोगी, सदृढ, बुद्धिमान व दीर्घायुष्य असलेली भावी पिढी घडण्यासाठी बाळाला स्तनपान करणे आवश्यक आहे. स्तनपान केल्यामुळे बाळाची प्रतिकार क्षमता वाढते. भविष्यकाळातील निरोगी व दीर्घ आयुष्याची पायाभरणी होते. मधुमेह टाइप टू, ॲलर्जी, पोटाचे आजार, स्मृतिभ्रंश (ॲलझायमा) हे आजार होण्याचा संभाव्य धोका टळतो, अशी माहिती लॅक्टेशन तज्ज्ञ डॉ. प्रियांका कुलकर्णी यांनी दिली.
वारूळवाडी (ता. जुन्नर) प्राथमिक आरोग्य केंद्र , नारायणगाव येथील आनंद हॉस्पिटल व रोटरी क्लब यांच्या वतीने वारूळवाडी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गर्भवती मातांसाठी स्तनपान मार्गदर्शन कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी स्तनपानाचे महत्त्व व गैरसमज या विषयावर डॉ. कुलकर्णी यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी डॉ. सुषमा कुलकर्णी, आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ.वर्षा गुंजाळ, डॉ. मयूरी पाटील, डॉ. स्वरूप गिरी, प्रिया घोडेकर, अमृता भिडे, रेखा ब्रह्मे आदी मान्यवर व गर्भवती माता उपस्थित होत्या.
डॉ. कुलकर्णी म्हणाल्या की, ‘‘स्तनपानाविषयी महिलांमध्ये जागृती करण्याची आवश्यकता आहे. अलीकडच्या काळात शिक्षित महिलांमध्ये स्तनपानाविषयी गैरसमज निर्माण झालेले दिसून येत आहेत. प्रामुख्याने शहरी भागात नोकरी, व्यवसाय करणाऱ्या महिलांचे स्तनपान करण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. स्तनपानाऐवजी बाटलीने दूध (बॉटल फीडिंग) पाजण्याला प्राधान्य दिले जाते. यामुळे आईचे व बाळाचे भावनिक नाते कमी होऊन भविष्यकाळात आरोग्य विषयी अनेक समस्या निर्माण होतात.’’ ‘‘बाळाचा जन्म झाल्यानंतर एक तासाच्या आत गोल्डन आवरमध्ये बाळाला स्तनपान करणे आवश्यक आहे. आपले बाळ सुदृढ व बुद्धिमान होण्यासाठी मातांनी गैरसमज दूर करून बाळाला स्तनपान करण्याला प्राधान्य द्यावे,’’ असे डॉ.गुंजाळ यांनी मनोगत व्यक्त केले.
07470
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.