नारायणगाव उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात
नारायणगाव, ता. १७ : येथील बाह्यवळण रस्त्यावरील खोडद चौकातील उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून, वाहतुकीची गैरसोय टाळण्यासाठी सद्यस्थितीत या पुलावरून एकेरी वाहतूक सुरू केली आहे. पुलाचे उर्वरित काम पुढील महिनाभरात पूर्ण होईल. त्यानंतर पुलावरून सुरळीतपणे दुहेरी वाहतूक सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे तांत्रिक सल्लागार दिलीप शिंदे यांनी दिली.
पुणे- नाशिक महामार्गाला सुमारे तीन किलोमीटर लांबीच्या बाह्यवळण रस्त्याचे काम पूर्ण केले होते. बाह्यवळण रस्त्यावर नारायणवाडी व मांजरवाडीकडे जाणाऱ्या चौकात उड्डाणपूल तयार केले, मात्र नारायणगावहून खोडद, हिवरेतर्फे नारायणगावकडे जाणाऱ्या चौकात बाह्यवळण रस्त्यावर पूल केला नव्हता. नारायणगावकडून खोडदकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर चौकात वारंवार अपघात होत असल्याने खोडद, हिवरेतर्फे नारायणगाव भागातील ग्रामस्थांनी चौकात उड्डाणपूल करावा, अशी मागणी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्याकडे केली होती. यासाठी या भागातील नागरिकांनी बाह्यवळण रस्त्यावर आंदोलन केले होते. मात्र, बाह्यवळण रस्त्यासाठी भूसंपादन झालेल्या स्थानिक शेतकऱ्यांचा उड्डाणपुलाला विरोध होता. खासदार डॉ. कोल्हे यांच्या पाठपुराव्यामुळे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ‘अपघात प्रवण मार्ग दुरुस्ती’ या योजनेतून खोडद चौकातील १५ मीटर रुंद व ५.५ मीटर उंच उड्डाणपुलाच्या कामाला मंजुरी दिली होती. सुमारे १५ कोटी रुपये खर्चाच्या या कामाला स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. डिसेंबर २०२४मध्ये पोलिस बंदोबस्तात या पुलाचे काम सुरू केले होते.
सद्यस्थितीत पुलाचे काम अंतिम टप्प्यात असून, पुलावरून पुण्याकडून नाशिककडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी एकेरी वाहतूक सुरू केली आहे. उपरस्त्याची कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. पुढील महिनाभरात ही कामे पूर्ण केली जातील. त्यानंतर पुलावरून दुहेरी वाहतूक सुरळीतपणे सुरू होईल.
- दिलीप शिंदे, तांत्रिक सल्लागार, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.