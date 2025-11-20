नारायणगावात बैलजोडीसह गाडीची चोरी उघड
नारायणगाव, ता. २० : ऊस तोडणी मजुराच्या बैलजोडीसह खटारगाडीची चोरी करून निघालेल्या आरोपीला नागरिकांनी मुद्देमालासह पकडून नारायणगाव पोलिसांच्या स्वाधीन केले. आरोपीवर नारायणगाव पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. नागरिक व पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे चोरीला गेलेली बैलजोडी व खटारगाडीचा २४ तासात तपास केला आहे, अशी माहिती नारायणगाव पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रवीण सपांगे यांनी दिली.
याप्रकरणी सुनील चिमाजी पथवे (वय २०, मु. पांगरी, ता. अकोले) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. युवराज पंडित सोनवणे (वय २२, रा. धसाणा, ता. सटाणा, जि. नाशिक) हे ऊसतोडीसाठी जुन्नर तालुक्यात कुटुंबासह आले आहेत. ऊस तोडणी करण्यासाठी सध्या ते नारायणगाव येथील खडकवाडी शिवारात वास्तव्यास आहेत. सोमवारी (ता. १७) रात्री अज्ञात व्यक्तीने बैलजोडीसह लोखंडी चाके असलेली खटारगाडी चोरून नेली. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मदतीने सोनवणे यांनी शोध घेतला असता, आरोपी सुनील पथवे हा त्याच्या मूळ गावी बैलगाडी घेऊन निघाला होता. शेतकऱ्यांनी त्याला ताब्यात घेऊन याबाबतची माहिती नारायणगाव पोलिसांना दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन बैलजोडीसह खटारगाडी ताब्यात घेतली. चोरीला गेलेले बैल व खटारगाडी मिळाल्याने ऊस तोडणी कामगार युवराज सोनवणे यांनी शेतकरी व पोलिसांचे आभार मानले.
