क्रीडा स्पर्धेत ‘जयहिंद’ चे यश
नारायणगाव, ता. २० : वडगाव सहानी (ता. जुन्नर) येथील जयहिंद कॉलेज ऑफ फार्मसी महाविद्यालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी इंटर झोनल क्रीडा ॲथलेटिक्स स्पर्धेचे आयोजन केले होते. यामध्ये विविध क्रीडा प्रकारात जयहिंदच्या विद्यार्थ्यांनी यश संपादन केले.
या स्पर्धेत सहा महाविद्यालयातील ७० विद्यार्थी स्पर्धकांनी भाग घेतला होता. जयहिंदचे अध्यक्ष जितेंद्र गुंजाळ यांच्या हस्ते मेजर ध्यानचंद यांच्या प्रतिमा पूजन व दीप प्रज्वलन करून स्पर्धेचे उद्घाटन करण्यात आले. क्रीडा समन्वयक प्रा. सौरभ ढुमणे, क्रीडाशिक्षक रोहित शिंदे, अंकुश शिंदे, अमृता वाघुले यांनी स्पर्धेचे नियोजन केले. यावेळी जयहिंदच्या संचालिका डॉ. शुभांगी गुंजाळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. डी. एस. गल्हे, प्रा. राजकुमार मानकर, प्राचार्य डॉ. तेजस पाचपुते आदी उपस्थित होते.
क्रीडाप्रकारनिहाय प्रथम आलेले विद्यार्थी (महाविद्यालय) -
१०० मीटर धावणे : माऊली तेलंगे (कृष्णराव भेगडे इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मासुटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च, तळेगाव दाभाडे), नेहा शेगर (जयहिंद कॉलेज ऑफ फार्मसी, वडगाव सहानी).
२०० मीटर धावणे : माऊली तेलंगे (कृष्णराव भेगडे इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मासुटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च, तळेगाव दाभाडे), श्रावणी महाजन (कृष्णराव भेगडे इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मासुटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च, तळेगाव दाभाडे).
४०० मीटर धावणे : विशाल पालवे (जयहिंद कॉलेज ऑफ फार्मसी, वडगाव सहानी), गायत्री कर्पे (जयहिंद कॉलेज ऑफ फार्मसी, वडगाव सहानी)
१५०० मीटर धावणे : हितेश ढेपे (डी. बाटू. युनिव्हर्सिटी, लोणेरे), नेहा शेगर (जयहिंद कॉलेज ऑफ फार्मसी, वडगाव सहानी).
५००० मीटर धावणे : दीपेश भेकटे (डी. बाटू. युनिव्हर्सिटी, लोणेरे).
लांब उडी : विशाल पालवे (जयहिंद कॉलेज ऑफ फार्मसी, वडगाव सहानी), गायत्री कर्पे (जयहिंद कॉलेज ऑफ फार्मसी, वडगाव सहानी).
तिहेरी उडी : विशाल पालवे (जयहिंद कॉलेज ऑफ फार्मसी, वडगाव सहानी), सानिका जाधव (अनेकांत एज्युकेशन सोसायटी कॉलेज ऑफ फार्मसी, बारामती)
उंच उडी : चैतन्य पवार (त्रिनिती कॉलेज ऑफ फार्मसी, पुणे).
गोळा फेक : संभाजी व्यवहारे (जयहिंद कॉलेज ऑफ फार्मसी, वडगाव सहानी), भक्ती शिर्के (कृष्णराव भेगडे इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मासुटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च, तळेगाव दाभाडे).
थाळीफेक : हदीम उमाळकर मेहमूद (रायगड कॉलेज ऑफ फार्मसी), उत्कर्षा सोनवणे (अनेकांत एज्युकेशन सोसायटी कॉलेज ऑफ फार्मसी, बारामती).
भालाफेक : हदीम उमाळकर मेहमूद (रायगड कॉलेज ऑफ फार्मसी), गायत्री कर्पे (जयहिंद कॉलेज ऑफ फार्मसी, वडगाव सहानी).
