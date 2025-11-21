नारायणगावात रस्त्याचे काम रखडले
नारायणगाव, ता. २१ : नारायणगाव- जुन्नर मढ या मार्गाचे नारायणगाव (ता. जुन्नर) शहरातून जाणाऱ्या ९५० मीटर लांबीच्या रस्त्यापैकी सुमारे २०० मीटर रस्त्याचे कॉंक्रिटीकरण व गटार वाहिनीचे काम मागील एक वर्षापासून अपूर्ण आहे. साचलेल्या सांडपाण्याची दुर्गंधी परिसरात पसरली असून, डासांचे प्रमाणे वाढले आहे. अपूर्ण काम तातडीने पूर्ण करावे, अशी मागणी नारायणगाव ग्रामपंचायत, व्यापारी व ग्रामस्थांनी केली आहे.
नारायणगाव- जुन्नर मढ या रस्त्याचे नारायणगाव शहरातून जाणाऱ्या ९५० मीटर लांबीच्या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी सहा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. या रस्त्याची सार्वजनिक बांधकाम विभागाची हद्द ३० मीटर आहे. मात्र, रस्त्यालगत असलेल्या अतिक्रमणामुळे हा रस्ता अरुंद झाला आहे. उपलब्ध निधीतून रस्त्याचे रुंदीकरण करून नऊ मीटर रुंदीचे काँक्रिटीकरण, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला भूमिगत गटार व १.२० मीटर रुंदीचा पेविंग ब्लॉकचा पादचारी मार्ग, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने करण्याचे नियोजन केले होते. रस्त्याचे भूमिपूजन डिसेंबर २०२३ मध्ये केले आहे. रस्त्यालगत असलेली अतिक्रमणे, विजेचे पोल, अतिक्रमण काढण्यास नागरिकांचा विरोध ही अडथळ्याची शर्यत पार करत ठेकेदार संदीप बांगर यांनी मागील एक वर्षात सुमारे ७०० मीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम पूर्ण केले आहे. उर्वरित ग्राम वैभव इमारत ते बस स्थानक चौकादरम्यानचा सुमारे २०० मीटर लांबीच्या रस्त्याचे काँक्रिटीकरण व दोन्ही बाजूची गटारे ही कामे मागील एक वर्षापासून अपूर्ण आहेत. गटार वाहिनीचे काम अपूर्ण असल्याने मुख्य बाजारपेठेत खड्ड्यामध्ये पाणी साचले असून, परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे.
ग्रामपंचायतीच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी अनेक वेळा पत्रव्यवहार केला आहे. तसेच, ठेकेदार संदीप बांगर व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता के. एम. जाधव यांच्याशी प्रत्यक्ष संपर्क साधला आहे. मात्र, काम सुरू केले जात नाही. त्यामुळे नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. याबाबत ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधीने उपअभियंता जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता. त्यांनी याबाबत माहिती देण्यास नकार दिला.
यापूर्वी दोनवेळा काम सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दिवाळी असल्याने काम करू नका, नंतर काम करा, अशी मागणी स्थानिक व्यापारी व नारायणगाव ग्रामपंचायतीने केली होती. त्यामुळे कामाला उशीर झाला आहे. सद्यःस्थितीत दुसऱ्या कामावर माझी यंत्रणा कार्यान्वित आहे. ते काम पूर्ण झाल्यानंतर अपूर्ण काम सुरू केले जाईल.
- संदीप बांगर, ठेकेदार
07508
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.