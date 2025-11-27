नारायणगाव- खोडद रस्ता जलमय
नारायणगाव, ता. २७ : पुणे- नाशिक महामार्गावरील बाह्यवळण रस्त्याला जोडलेल्या उप रस्त्यालगत असलेली जलवाहिनी वारंवार फुटत असल्याने खोडदकडे जाणारा रस्ता जलमय झाला आहे. त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा होत आहे. रस्त्यावर साचलेले पाणी अपघाताला निमंत्रण ठरणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने भूमिगत जलवाहिनीची दुरुस्ती करून प्रवाशांची गैरसोय दूर करावी, अशी मागणी खोडद, हिवरेतर्फे नारायणगाव ग्रामस्थांनी केली आहे.
पुणे- नाशिक महामार्गावरील बाह्यवळण रस्त्यावरील खोडद चौकात मागील दीड वर्षापासून उड्डाण पुलाचे काम सुरू आहे. हे काम अंतिम टप्प्यात असून, उपरस्त्याची कामे प्रलंबित आहेत. सद्यःस्थितीत नाशिककडून पुण्याला जाणारी वाहने उपरस्त्याने जात आहेत. उपरस्त्यावर अनेक ठिकाणी खड्डे पडले आहेत. खोडदकडे जाणाऱ्या या उपरस्त्याच्या पूर्व बाजूला भूमिगत जलवाहिनी अवजड वाहनांमुळे वारंवार फुटत आहे. यामुळे नारायणगावकडून खोडदकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर पाणी साचत असून, वाहतुकीला अडथळा होत आहे. या रस्त्यावरून सध्या मोठ्या प्रमाणात ऊस वाहतूक होत आहे. खड्ड्यातील पाण्याचा अंदाज न आल्याने दोन दिवसांपूर्वी उसाने भरलेली ट्रॉली पलटी होऊन अपघात होण्याचा धोका सुदैवाने टळला आहे.
07531
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.