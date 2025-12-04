नारायणगावातील सहा सदनिका फोडल्या
नारायणगाव, ता. ४ : नारायणगाव ग्रामपंचायत हद्दीत चोरट्यांनी कोल्हे मळा येथील सुविधा रेसिडेन्सी व समृद्धी रेसिडेन्सी या गृहनिर्माण सोसायटीमधील सहा सदनिकांचा दरवाजा व सेफ्टी लोखंडी दरवाजाचे कडी कोंयडा व लॉक तोडले. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यावर काळ्या रंगाचा स्प्रे मारून आज्ञात चोरट्यांनी सुमारे दहा तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिने, ८० हजार रुपयांची रोख रक्कम असा सुमारे नऊ लाख रुपये किमतीचा ऐवज चोरून नेला. ही घटना गुरुवारी (ता.४) पहाटे साडेतीन ते चार वाजण्याच्या सुमारास घडली. दोन चोरटे सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाले आहेत. या दोन्ही सोसायटीमध्ये सुरक्षारक्षकाची नेमणूक करण्यात आलेली नव्हती.
कोल्हे मळा चौकात असलेल्या ओंकार समृद्धी सोसायटीमध्ये आज पहाटे साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास सीमा शरद शिंदे, मीना वसंत खांडगे, रज्जाक काझी यांच्या बंद सदनिकेचा दरवाजा व सेफ्टी दरवाज्याचे लॉक तोडून चोरट्यांनी चोरी केली. चोरी करण्यापूर्वी एका चोरट्याने सोसायटी मधील सीसीटीव्ही कॅमेराच्या भिंगावर काळ्या रंगाचा स्प्रे मारला. या घटनेत सुमारे साडेतीन तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिने चाळीस हजार रुपयांची रोख रक्कम चोरीला गेल्याची माहिती सीमा शिंदे यांनी दिली. याच सोसायटीतील रज्जाक काझी यांचे सुमारे दीड तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिने व ४० हजार रुपयांची रोख रक्कम असा ऐवज चोरीला गेला.
सीमा शिंदे या दत्त जयंती साठी नातेवाईकाकडे गेल्या होत्या. भावाच्या उपचारासाठी आणलेली ४० हजार रुपये रोख रक्कम त्यांनी घरात ठेवली होती.
चोरीच्या दुसऱ्या घटनेत समृद्धी रेसिडेन्सी या सोसायटीतील ज्योती प्रमोद बाबर यांच्यासह अन्य दोन बंद सदनीकांत चोरी झाली.ज्योती बाबर यांच्या कपाटातील सुमारे पाच तोळे सोन्याचे दागिने व सहा हजार रुपये रक्कम चोरीला गेली. दोन्ही ठिकाणी मोटरसायकलवर आलेल्या दोन चोरट्यांनी चोरी केल्याचे सीसीटीव्ही फुटेज वरून स्पष्ट झाले आहे. घटनास्थळी नारायणगाव पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रवीण सपांगे यांनी भेट दिली. या बाबत
सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सपांगे म्हणाले फिर्याद घेण्याचे काम चालू आहे. किती ऐवज गेला हे निश्चित सांगता येणार नाही.बंद घरात दागिने अथवा रोख रक्कम ठेवू नका. सुरक्षारक्षकाची नेमणूक करा. असा सल्ला यावेळी त्यांनी दिला.