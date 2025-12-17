खैरे परिवाराचा कौतुकस्पद निर्णय
नारायणगाव, ता. १७ : दशक्रियाविधी म्हटले की किमान दहा ते पंधरा राजकीय व्यक्तींची श्रद्धांजलीपर भाषणे हे नित्याचे झाले आहे. काकस्पर्श झाल्यानंतर किमान एक ते दीड तास भाषणे सुरू राहतात. त्यामुळे उपस्थित राहणाऱ्या मान्यवरांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो. गेले अनेक वर्षापासून सुरू असलेल्या या परंपरेला येथील जुन्नर पंचायत समितीचे माजी सभापती शिवाजीराव खैरे व ग्रामोन्नती मंडळाचे अध्यक्ष सुजित खैरे या पिता- पुत्रांनी छेद दिला. त्यांच्या या भूमिकेचे सर्व स्तरातून स्वागत व कौतुक केले जात आहे.
शिवाजीराव खैरे यांच्या पत्नी व सुजित खैरे यांच्या मातोश्री वेणूताई (वय ८६) यांचे अल्पशा आजाराने नुकतेच निधन झाले. येथील पवित्र मीना नदी काठावर त्यांच्या दशक्रियाविधीनिमित्त बुधवारी (ता. १७) सकाळी भरत महाराज थोरात यांचे प्रवचन, पिंडदान विधी व विविध धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या वेळी तालुक्यातील विविध संस्थांचे पदाधिकारी, राजकीय कार्यकर्ते, जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेले उमेदवार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शिवाजीराव खैरे हे जुन्नर पंचायत समितीचे सलग अकरा वर्षे सभापती होते. सुजित खैरे यांचा मोठा मित्रपरिवार आहे. त्यामुळे व आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विचारात घेता काकस्पर्श झाल्यानंतर एक ते दीड तास श्रद्धांजलीपर भाषणे चालणार, उपस्थितांचा वेळ जाणार, अशी चर्चा होती. मात्र आज उपस्थितांना वेगळा अनुभव आला. ग्रामोन्नती मंडळाचे संचालक डॉ. संदीप डोळे, उद्योजक संजय वारुळे यांनी सुजित खैरे यांच्याशी चर्चा करून श्रद्धांजलीपर सर्व भाषणे रद्द केली. माजी सरपंच बाबू पाटे यांनी ऋणनिर्देश व्यक्त करून दशक्रिया विधी कार्यक्रमाचा समारोप सकाळी साडेआठ वाजता केला. मागील अनेक वर्षात प्रथमच हा अनुभव आल्याने उपस्थित मान्यवरांनी या निर्णयाचे कौतुक केले.
