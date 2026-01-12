नारायणगाव वनपरिक्षेत्रात लावले २२ पिंजरे
नारायणगाव, ता. १२ : वारूळवाडी (ता.जुन्नर) ग्रामपंचायत हद्दीतील आनंदवाडी येथील मनोज वाजगे यांच्या शेतात बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी सोमवारी (ता. १२) दुपारी पिंजरा लावण्यात आला आहे.
मागील दोन महिन्यांपासून या भागात बिबट्या व त्याच्या बछड्यांचा वावर आहे. या भागात बिबट्याने मागील आठ दिवसांत दोन पाळीव कुत्री फस्त केली आहेत. मागील महिनाभरात वारूळवाडी परिसरात लावण्यात आलेला हा सहावा पिंजरा असून बिबट्याचा वावर असलेल्या नारायणगाव वनपरिक्षेत्रात एकूण २२ ठिकाणी पिंजरे लावण्यात आले आहेत, अशी माहिती वनरक्षक ज्ञानेश्वर पवार यांनी दिली.
नारायणगाव वनपरिक्षेत्रातील मीना नदी व कुकडी नदी काठावर वसलेल्या नारायणगाव, वारूळवाडी, मांजरवाडी, वळणवाडी, नारायणवाडी, आर्वी, गुंजाळवाडी, ओझर,धनगरवाडी, पिंपळगाव तर्फे नारायणगाव परिसरात वाढलेली बिबट संख्या नियंत्रित करण्यासाठी जुन्नर वनविभागाने गेल्या महिनाभरात बावीस ठिकाणी पिंजरे लावले आहेत. पिंजऱ्यातील भक्ष्यावर हल्ला करण्यासाठी बिबटे बछड्यांसह पिंजऱ्याच्या जवळ येतात. पिंजऱ्यात प्रवेश न करता भक्ष्य ठेवलेल्या पिंजऱ्याच्या भागाकडून भक्ष्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करतात. २२ पिंजरे लावून देखील बिबटे पिंजऱ्यात अडकत नसल्याने नवीन समस्या निर्माण झाली असल्याचे मत वनविभागाचे कर्मचारी व्यक्त करत आहेत.
पिंजऱ्यात बिबट जेरबंद झाल्यानंतर पिंजऱ्याभोवती नागरिक गर्दी करतात. बिबट्याचे फोटो व व्हिडिओ काढतात. यामुळे बिबट्या आक्रमक होऊन पिंजऱ्याला धडका देत असल्यामुळे बिबटे डोक्याच्या बाजूकडून जखमी होत आहेत. दुर्घटना टाळण्यासाठी नागरिकांनी पिंजऱ्या सभोवताली गर्दी करू नये.
- ज्ञानेश्वर पवार, वनरक्षक, नारायणगाव वनपरिक्षेत्र विभाग
7739
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.