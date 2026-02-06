निवडणुकीमुळे जुन्नरमधील आठवडे बाजार बंद
नारायणगाव, ता. ६ : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीचे शनिवारी (ता. ७) मतदान होणार असल्याने जुन्नर तालुक्यातील नारायणगाव, मढ, पिंपरी पेंढार, पारगाव तर्फे आळे, राजुरी येथील आठवडे बाजार बंद ठेवण्यात येणार आहेत. अशी माहिती सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार डॉ. सुनील शेळके यांनी दिली.
सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. शेळके म्हणाले, ‘‘जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी शनिवारी (ता. ७) सकाळी साडेसात ते सायंकाळी साडेपाच या वेळेत तालुक्यातील आठ गट आणि १६ गणात मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. या निमित्त शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी व मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पाडण्यासाठी शनिवारी भरत असलेल्या जुन्नर तालुक्यातील नारायणगाव, मढ, पिंपरी पेंढार, पारगाव तर्फे आळे, राजुरी या गावातील आठवडे बाजार बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.