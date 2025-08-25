ट्रान्सफॉर्मर फोडून केंजळमध्ये चोरी
नसरापूर, ता. २५ : केंजळ (ता. भोर) येथील नीरा नदीकाठी असलेल्या बाला फार्मा कंपनीच्या परिसरात चोरट्यांनी ट्रान्सफॉर्मर फोडून ८० किलो वजनाची तांब्याची वायर चोरून नेली. चोरीला गेलेल्या कॉपरची किंमत सुमारे ३२ हजार रुपये आहे.
याबाबत सुरेश सोनबा रसाळ (वय ६५, रा. मंगलमूर्ती सोसायटी, सिंहगड रोड, पुणे) यांनी राजगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.१५ ते २३ आॅगस्ट या दरम्यान केंजळ गावच्या हद्दीत नीरा नदीच्या काठावर असलेल्या कंपनीच्या परिसरातील इलेक्ट्रिक डीपीवरील ट्रान्सफॉर्मरचे ऑइल टॅंक चोरट्यांनी फोडून ऑइल सांडवले. त्यानंतर दोन्ही ट्रान्सफॉर्मरमधील तांब्याची कॉईल काढून नेली. या चोरट्यांविरोधात राजगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
