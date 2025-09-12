रांझे येथून विवाहिता बेपत्ता

खेड शिवापूर, ता. १२ ः रांझे (ता. भोर) येथील एक विवाहिता घरातून निघून गेली असून, या बाबत तिचे पती महेंद्र सूर्यकांत पिसाळ (वय ४५) यांनी राजगड पोलिस ठाण्यात खबर दिली आहे. या विवाहितेबद्दल माहिती देणाऱ्या व्यक्तीस कुटुंबीयांच्या वतीने रोख बक्षिस देण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. ऊर्मिला महेंद्र पिसाळ (वय ३७, रा. रांझे, ता. भोर) असे बेपत्ता झालेल्या महिलेचे नाव आहे.
पती महेंद्र हे त्यांच्या कामासाठी २३ ऑगस्ट रोजी पुणे येथे गेले असताना त्यांची पत्नी ऊर्मिला व आर्ई सुशीला या घरी होत्या. महेंद्र हे सायंकाळी सात वाजता घरी आले असता ऊर्मिला घरात दिसली नाही. यावर त्यांनी आईला विचारले असता आईने ऊर्मिला या दुपारी साडेतीन वाजता घरातून कुठेतरी निघून गेल्याची माहिती दिली. मागेही ऊर्मिला या अशाच कोणास काही न सांगता माहेरी निघून गेल्या होत्या म्हणून महेंद्र यांनी त्यांचा माहेरी व इतर ठिकाणी शोध घेतला. मात्र, त्या मिळून आल्या नाहीत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बेपत्ता ऊर्मिला यांचे वय ३७ असून, रंग गोरा, चेहरा उभट, नाक सरळ, केस काळे लांब, अंगाने सडपातळ, उंची पाच फूट, कानात कर्णफुले व गळ्यात मणिमंगळसूत्र, अंगावर गुलाबी रंगाची सहावार साडी, गुलाबी रंगाचा ब्लाऊज, पायात चांदीच्या पट्ट्या असे वर्णन दिले आहे. या वर्णनाची महिला कोणाला आढळल्यास राजगड पोलिस ठाण्याचे तपासी पोलिस हवालदार सागर गायकवाड यांना ९८२३४००१०० या क्रमांकावर संपर्क करण्याचे आवाहन केले आहे.
05794
