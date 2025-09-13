भोंगवलीच्या तत्कालीन सरपंचांच्या चौकशीचे आदेश

नसरापूर, ता.१३ : भोंगवली (ता. भोर) गावचे तत्कालीन सरपंच अरुण विठ्ठल पवार यांनी त्यांच्या कार्यकालात केलेल्या विकासकामांचा व शासनाकडून आलेल्या निधीच्या केलेल्या वापराबाबत शिवप्रहार प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संतोष मोहिते यांनी भोरचे गटविकास अधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्याकडे केलेल्या तक्रारी अनुसार उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी राजगड (वेल्हे)चे गटविकास अधिकारी यांना या तक्रारी बाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत.
सरपंच अरुण पवार यांनी पदाचा पदभार घेतल्यापासून पदभार संपेपर्यंत केलेल्या विकासकामांचा व शासनाकडून आलेल्या निधीचा तसेच इतर सर्व कामांची खातेनिहाय विभागीय सखोल चौकशी होण्याबाबत जानेवारी २०२५ मध्ये अर्ज केला होता. त्यानुसार उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये राजगड तालुक्याचे गटविकास अधिकारी यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. राजगड गटविकास अधिकारी यांनी तपासणी कामी आवश्यक असणारे दप्तर विकासकामांचे अंदाजपत्रके, मासिक सभा ठराव,मूल्यांकन, देयके तसेच इतर तपासणीसाठीची आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध न झाल्याने तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने चौकशी करता आलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणी कोणताही अभिप्राय देणे शक्य नसल्याचा अहवाल जिल्हा परिषद कार्यालयाकडे पाठवला होता. यानंतर जिल्हा परिषदेचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी (पंचायत) भूषण जोशी यांनी राजगड गटविकास अधिकारी यांना तक्रार अर्जातील मुद्द्यांच्या अनुषंगाने पुन्हा चौकशी करून चौकशी अहवाल जिल्हा परिषद कार्यालयात सादर करण्याचे आदेश पत्राद्वारे दिले आहेत.
अरुण पवार हे सरपंचपदावर असलेल्या कार्यकाळात अंदाजे ५५ लाख रुपये निधी आलेला आहे. सरपंच यांनी स्वतः ठेकेदारी करत केलेल्या कामांची माहिती मी घेतली आहे. ही केलेली कामे चुकीच्या पद्धती केली आहेत. त्याचा सखोल तपास होणे गरजेचे आहे. दरम्यान काळात ग्रामपंचायत कार्यालयास आग लागली होती. त्यामध्ये अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे जळून गेली आहेत. ही आग देखील पुरावे नष्ट करण्याच्या हेतूने जाणीवपूर्वक लावली गेली आहे.
- अरुण पवार, अध्यक्ष शिवप्रहार प्रतिष्ठान
माझ्या कार्यकाळातील सर्व कारभार व कामे नियमानुसार व योग्य आहेत त्यामुळे कोणत्याही चौकशीसाठी आम्ही तयार आहोत. चौकशीस योग्य ते सहकार्य केले जाईल.
- अरुण पवार, तत्कालीन सरपंच
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.