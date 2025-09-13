केंजळला ट्रान्सफार्मरमधून तांब्याच्या तारांची चोरी
पुणे

नसरापूर, ता. १२ : केंजळ (ता. भोर) येथील भैरवनाथ देवस्थानच्या जागेत असलेले विद्युत ट्रान्सफॉर्मर अज्ञात चोरट्यांनी खाली पाडून फोडून त्यामधील सुमारे ३५ हजार रुपये किमतीची ५० किलो तांब्याची तार चोरी केली.
वीज वितरण कंपनीचे तंत्रज्ञ अमित होनकळसकर यांनी याबाबत राजगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. त्यानुसार ९ सप्टेंबर रोजी रात्री दीड वाजल्यापासून दुसऱ्या दिवशी सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या दरम्यान केंजळ येथील हवालदार ताल या भागातील २२/६३ केव्ही क्षमतेचा ट्रान्सफॉर्मर खांबावरून खाली पाडून त्यास फोडून त्यामधील आॅईलचे नुकसान करून आतील सुमारे ५० किलो वजनाची ३५ हजार रुपये किमतीची तांब्याची तार चोरुन नेली.

