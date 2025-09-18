सारोळा- वीर रस्त्यासाठी आज उपोषण

नसरापूर, ता. १८ ः सारोळा- गुणंद रस्ता, तसेच भोंगवली फाटा ते माहूर खिंड (ता. भोर) रस्त्याची अंत्यत दुरवस्था झाली आहे. या बाबत सातत्याने मागणी करूनही रस्ता होत नसल्याने अखेर या भागातील सरपंच, ग्रामस्थ, सामाजिक कार्यकर्ते एकत्र आले असून, त्यांनी पूर्व भाग रस्ते विकास कृती समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या वतीने शुक्रवारी (ता. १९) भोंगवली फाटा येथे उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
भोरच्या पूर्व भागातील रस्त्याची गेल्या काही महिन्यांपासून दुरवस्था झाली आहे. रस्त्यातील खड्ड्यांमुळे नागरिक हैराण झाले असून, अनेक अपघातही होत आहेत. या बाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाला वारंवार कळवूनही या दुरवस्थेकडे येथील लोकप्रतिनिधी व अधिकारी लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे समिती स्थापन करून त्याच्या अध्यक्षपदी राजापुरचे सरपंच संतोष बोबडे व उपाध्यक्षपदी भोंगवलीचे शुभम शेटे यांची निवड केली आहे.
या रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत व रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करण्यासाठी कृती समिती व प्रहार संघटनेच्या वतीने भोरचे प्रांताधिकारी, तहसीलदार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व राजगड पोलिस ठाणे यांना निवेदन दिले आहे.
लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांचा निषेध करत कृती समिती उपाध्यक्ष शुभम शेटे व प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष अजय कांबळे हे भोंगवली फाटा येथे उपोषणास बसणार आहेत. त्याची दखल दुपारी तीन वाजेपर्यंत घेतली गेली नाही तर तेथून पुढे रास्तारोको करण्यात येईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.
यावेळी संतोष बोबडे, अजय कांबळे, आनंदराव खुटवड, शुभम शेटे व परिसरातील सरपंच व नागरिक उपस्थित होते.
05813
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.