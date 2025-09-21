नसरापूर- वेल्हे रस्ता खचला
नसरापूर, ता. २१ ः नसरापूर- वेल्हे रस्त्याला सांगवी घोरेपडळ (ता. भोर) येथील ओढ्याच्या पाण्याने रस्त्याच्या साइडपट्टीसह रस्त्याचा काही भाग वाहून गेला आहे. त्यामुळे हा रस्ता वाहतुकीसाठी धोकादायक बनला आहे. या बाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी येथील ग्रामस्थांनी केली आहे.
घोरेपडळ येथे स्मशानभूमीला लागून वाहणारा ओढा रस्त्याच्या अगदी शेजारून वाहतो. जोरदार पावसाने या ओढ्याला पूर येऊन रस्त्याच्या साइडपट्टीसह रस्त्याचा काही भाग वाहून गेला आहे. त्यामुळे डांबरी रस्त्याच्याखाली काहीच मातीचा भराव नसल्याने या भागातून अवजड वाहन गेल्यास या ठिकाणी मोठा खड्डा पडू शकतो.
येथील प्रताप घोरे, दिलीप घोरे, मोहन घोरे व रामचंद्र घोरे यांनी या ठिकाणावरून वाहन जाऊन अपघात होऊ नये म्हणून रस्त्याच्या या भागात छोटे दगड, झाडांच्या फांद्या ठेऊन वाहनचालकांचे लक्ष वेधले आहे. या बाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता पी. जी. गाडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या बाबत माहिती मिळाली असून, त्या ठिकाणी तातडीने काम करून रस्त्याचे मजबुतीकरण करण्यात येत आहे अशी माहिती दिली.
