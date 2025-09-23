शिवरे येथे ५१ लाखांचा गुटखा जप्त
नसरापूर, ता. २३ ः शिवरे (ता. भोर) गावच्या हद्दीतील एका राजस्थानी ढाब्यावर उभ्या असलेल्या ट्रकमधून सुमारे ५१ लाख रुपयांचा ३५ पोती अवैध गुटख्यावर राजगड पोलिसांनी कारवाई केली. पोलिसांनी गुटख्यासह वाहतूक करणारा ट्रक असे मिळून ६१ लाख २७ हजार ८४० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
राजगड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी (ता. २२) पुणे- सातारा महामार्गावर शिवरे येथील एका ढाब्यावर अवैध गुटखा वाहतूक करत असलेल्या ट्रकबाबतची पोलिसांना माहिती मिळाली. पोलिसांनी या ढाब्यावर जाऊन ट्रक (क्र. एमएच ०४ जेयु ११३९) चालकाकडे चौकशी केली असता त्याने काहीही उत्तर दिले नाही. ट्रक सिलबंद केलेला होता म्हणून पोलिसांनी हा ट्रक राजगड पोलिस ठाणे येथे आणून पंचासमक्ष, छायाचित्रिकरणासह सील तोडून पाहिले असता ट्रकमध्ये ३५ पोत्यामध्ये असलेला ५१ लाख रुपयांचा रजनीगंधा व तुलसी पानमसाला आढळला. याप्रकरणी चालक अश्विनीकुमार त्रिपाठी (सध्या रा. मुंबई, मुळ रा. उत्तरप्रदेश) यास अटक केली आहे.
या कारवाई मध्ये उपविभागीय पोलिस अधिकारी राजेंद्रसिंह गौर व राजगडचे पोलिस निरीक्षक राजेश गवळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक अजित पाटील, उमेश चिकणे, पोलिस नाईक दत्तात्रेय खेंगरे, योगेश राजीवडे, महिला पोलिस अंमलदार प्रमिला निकम, अक्षय नलावडे, मंगेश कुंभार, अजय चांदा यांनी सहभाग घेतला.
ट्रक चालक आरोपी त्रिपाठी यास मंगळवारी (ता. २३) न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी दिली आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक अजित पाटील करीत आहेत.
