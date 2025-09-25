तांभाडच्या सालपाई मंदिरात महाआरती
नसरापूर, ता. २५ : तांभाड (ता. भोर) येथील सालपाई मंदिरात दररोज रात्री आठ वाजता सर्व ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत मंदिरात महाआरतीचे आयोजन करण्यात येते.
सालपाई देवी ही शिवकालीन आहे. भाविक, ग्रामस्थ भक्तिभावाने देवीचा उत्सव साजरा करतात. नवरात्रात मंदिरात देवीचा जागरण, गोंधळा बरोबरच मनोरंजनाचे आणि महिलांसाठीचे कार्यक्रम होतात. यावर्षी मंदिरात रोज रात्री आठ वाजता ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत महाआरती होते. त्यानंतर रासदांडीया होतो. सातव्या माळेदिवशी परंपरे प्रमाणे गावामधील तरुणांकडून देवीस मिरवणुकीने महापुष्पहार अर्पण करण्यात येतो. मिरवणुकीत पारंपरिक ढोललेझीमचे खेळ होतात. यावेळी ग्रामस्थ उपस्थित असतात. मिरवणुकी नंतर महाआरती होऊन महिलांसाठी होममिनिस्टर कार्यक्रम होणार आहे. आठव्या नवव्या माळेला दांडीया, ढोललेझीम खेळ, दसऱ्याच्या दिवशी सर्व ग्रामस्थ देवीच्या पालखीसह सीमोलंघनाला जातात. आपट्याचे सोने लुटून सर्व ग्रामस्थ एकमेकांना सोने देऊन दसऱ्याच्या शुभेच्छा देतात.
कार्यक्रमाचे अयोजन तांभाड ग्रामपंचायत, ग्रामस्थ देवी मंदिर व्यवस्थापन यांच्या वतीने करण्यात येत असल्याची माहिती सरपंच अमोल शिळीमकर यांनी दिली.
