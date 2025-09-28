भोर- राजगडमधील जेसीबीच्या दरात वाढ
नसरापूर, ता. २८ ः भोर- राजगड तालुका जेसीबी मालक संघटनेकडून जेसीबीच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. जेसीबी मशिनसाठी प्रथम प्रत्येक तासाला एक हजार रुपयांची आकारणी होत होती. आता १२०० रुपये आकारणी होणार असल्याची माहिती संघटनेच्या वतीने देण्यात आली आहे.
भोर तालुका राजगड तालुका जेसीबी मालक संघटनेची बैठक नुकतीच केळवडे (ता. भोर) येथे पार पडली. यावेळी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष देवदत्त कोंडे, कार्याध्यक्ष राहुल बांदल, उपाध्यक्ष तानाजी खाटपे, गोपाळ मसुरकर, संदीप खाटपे, राहुल मळेकर, लक्ष्मण ढेबे, निखिल मराठे, भानुदास थिटे आदी सदस्य उपस्थित होते.
या संघटनेचे दोन्ही तालुक्यात मिळून ३०० सदस्य असून, सर्वानुमते निर्णय घेऊन जेसीबी मशिनचे दर २०० रुपयांनी वाढविले आहेत. या बैठकीमधील निर्णयाची माहिती देताना अध्यक्ष देवदत्त कोंडे यांनी सांगितले की, ‘‘जेसीबी मशिन हे शेती, बांधकाम, रस्ते, खोदकाम यांच्यासह छोट्या- मोठ्या कामात नेहमी लागणारे मशिन आहे. मागणी वाढल्याने या मशिनसाठी तज्ञ चालकही त्यांच्या पगारात वाढ मागत आहेत. त्या बरोबरच मशिनचा देखभाल दुरुस्ती खर्च वाढला आहे, मशिनचे डिझेल, टायर,ऑइल व स्पेअरपार्ट यांची किंमत वाढल्याने आम्ही जेसीबी मशिन मालकांनी मशिनच्या तासी दरात वाढ करायचा निर्णय घेतला आहे. १ ऑक्टोबरपासून नवीन दर लागू करण्यात येतील.’’
