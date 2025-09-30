गंठण हिसकावणाऱ्यावर १० महिन्यांनी गुन्हा
नसरापूर, ता. ३० ः नसरापूर (ता. भोर) येथील महिला वनश्री सोमनाथ उकिरडे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार गळ्यातील सोन्याचे गंठण हिसकावणे, तसेच त्यांना व त्यांचे पती सोमनाथ यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी धनंजय दशरथ दसवडकर (रा. आस्कवडी, ता. राजगड) यांच्या विरोधात १० महिन्यानंतर गुन्हा दाखल केला आहे.
फिर्यादी ने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांचे सासरे मधुकर रामचंद्र उकिरडे यांचे कापूरव्होळ (ता. भोर) येथे दुकान गाळे असून, त्यापैकी दोन गाळे धनंजय दसवडकर यांना भाड्याने दिले होते. त्यांनी गाळे भाड्याच्या थकीत रकमेपोटी सासरे यांना कोरे चेक दिले होते. दसवडकर हे त्यांचे दिलेले कोरे चेक परत मागण्यासाठी मधुकर उकिरडे यांच्याकडे ७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास गेले असता, त्यावेळी उकिरडे घरी नव्हते. त्यांनी त्यांचा मुलगा व सून यांना माझे चेक परत करा, अशी मागणी केली. मात्र, दुकानाचा व्यवहार सासरे मधुकर उकिरडे यांच्याबरोबर असून, चेक बाबत आम्हाला काही माहिती नाही, तुमचा व्यवहार त्यांच्या बरोबर आहे, त्यांनाच भेटा, असे महिलेने व त्यांच्या पतीने दसवडकर यांना सांगितले. मात्र, मी चेक घेतल्या शिवाय जाणार नाही, नाहीतर तुमच्या गळ्यातील सोन्याचे गंठण मला द्या, असे म्हणाले. यावर फिर्यादीच्या पतीने त्यास तुमचा व्यवहार माझ्या वडिलांसमवेत आहे, त्यांच्याशी तुम्ही बोला आमच्यावर दादागिरी करू नका, असे म्हणूनही दसवडकर यांनी न ऐकता फिर्यादीच्या गळ्यातील ५३ ग्रॅम वजनाचे (अंदाजे किंमत एक लाख १७,६१२ रुपये) सोन्याचे गंठण हिसकावून घेतले व माझे चेक मिळाल्या शिवाय हे गंठण देणार नाही, माझ्या विरुद्ध जर तुम्ही पोलिस ठाण्यात गेला तर तुम्हा दोघांना जीवे मारील अशी धमकी देऊन निघून गेला.
ही घटना ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी घडली. मात्र, घाबरलेल्या पती, पत्नीने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी पोस्टाने राजगड पोलिस ठाण्यात तक्रार अर्ज केला. मात्र, त्याची दखल न घेतल्याने त्यांनी १० जुलै रोजी पोलिस अधिक्षकांसह मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री, तसेच महिला आयोग यांना तक्रार पाठवली व तक्रार अर्जाची दखल घेण्याची विनंती केली. त्यानंतर राजगड पोलिसांनी २ ऑगस्ट रोजी तक्रार दाखल करून घेतली. सदर व्यक्तीवर अद्याप कारवाई करण्यात आली नाही, असा आरोप फिर्यादी महिलेचे पती सोमनाथ उकिरडे यांनी केला आहे.
या बाबत तपासी पोलिस हवालदार अजित माने यांच्याशी संपर्क साधला असता, हा गुन्हा दाखल केला असून, तपासाआगोदर सरकारी अभियोक्ता शिवाजीनगर पुणे यांच्याकडे अभिप्रायासाठी पाठवला आहे. त्यांचा अभिप्राय आल्यावर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
