दादा पवार प्रकल्प संचालकपदी
खेड शिवापूर, ता. ८ ः ग्रामीण विकास मिशन संस्थेच्या पुणे जिल्हा प्रकल्प संचालक पदी खोपी (ता. भोर) येथील नवविकास युवक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष दादा पवार यांची निवड झाली. ग्रामीण विकासासाठी विविध उपक्रम राबवणाऱ्या ग्रामीण विकास मिशन संस्थेची कार्यकारणी जाहीर करण्यात आली. संस्थेचे प्रमुख अधिकराव जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली या कार्यकारिणीची घोषणा करण्यात आली. ग्रामीण विकास मिशन अंतर्गत कृषी विकास, पशुपालन, रोजगार निर्मिती, ग्राम स्वच्छता, जलसंधारण या विषयांशी निगडित उपक्रमांना प्राधान्य दिले जाते. ग्रामपंचायत व सहकारी संस्थांना सोबत घेऊन लोक सहभागातून ही कामे केली जातात, अशी माहिती संस्थेचे प्रमुख जगताप यांनी दिली. नवीन कार्यकारिणीनुसार योगेश खोपडे यांना कार्यकारी संचालक पद, प्रफुल्ल सावंत यांना मराठवाडा प्रकल्प संचालक पद, आरती सोनवणे यांना प्रकल्प समन्वयक तसेच किरण हादवे यांना सातारा जिल्ह्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. निवडीनंतर पवार म्हणाले की, ‘‘ग्रामीण विकास मिशनद्वारे गावांचा विकास होऊन गावांमध्ये रोजगार निर्मिती तसेच कृषी पूरक व्यवसाय उपलब्ध होतील. तसेच भविष्यात जिल्ह्यातील अनेक गावांचे चित्र बदलेल.’’
