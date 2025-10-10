वेळू येथील वीज उपकेंद्राचे काम सुरू
खेड शिवापूर, ता. १० ः वेळू (ता. भोर) येथील महावितरणच्या गेले अनेक वर्षापासून रखडलेल्या प्रस्तावित महावितरण वीज उपकेंद्राच्या कामाला अखेर सुरुवात झाली आहे. वीज वितरण कंपनीचे अधिकारी व ठेकेदार यांनी जागेची साफसफाई करून भूमिपूजन करीत कामास प्रारंभ केला.
येथील वीज उपकेंद्र लालफितीच्या कारभारामध्ये अडकल्याने सततच्या खंडित वीजपुरवठ्यामुळे त्रस्त असलेल्या स्थानिक नागरिक आणि उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हे उपकेंद्र कार्यान्वित झाल्यावर या परिसरातील उद्योगांना अखंडित वीजपुरवठा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे व औद्योगिक उत्पादनात सुधारणा होणार आहे.
वेळू आणि खेड शिवापूर परिसरात अनेक छोटे- मोठे उद्योग, कंपन्या आणि कारखाने कार्यरत आहेत. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून वीजपुरवठा वारंवार खंडित होणे, कमी दाबाने वीज पुरवठा होणे अशा समस्यांमुळे येथील औद्योगिक उत्पादनावर थेट परिणाम होत होता. या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी वेळू येथे नवीन वीज उपकेंद्र प्रस्तावित करण्यात आले होते.
स्थानिकांनी दीड वर्षांपूर्वी या उपकेंद्रासाठी जागाही उपलब्ध करून दिली होती. मात्र, कामाला सुरुवात होत नसल्याने स्थानिक नागरिक आणि उद्योजकांमध्ये तीव्र संताप होता. या विरोधात वेळोवेळी आंदोलने आणि महावितरण कार्यालयावर घेराव घालण्यात आला होता. स्वराज्याचे शिलेदार संघटना, वेळू व शिवगंगा औद्योगिक संघटना स्थानिक उद्योग व्यावसायिकांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे अखेर महावितरण प्रशासनाने या कामाला गती दिली आहे.
महावितरणचे हे काम लवकरात लवकर पूर्ण होऊन परिसरातील औद्योगिक प्रगतीला वेग मिळेल, अशी आशा स्थानिक नागरिक आणि उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे. महावितरणने देखील हे काम प्राधान्याने पूर्ण करून परिसराचा वीजप्रश्न कायमस्वरूपी सोडवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
05881
