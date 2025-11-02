नसरापूर परिसरात अति पावसाने भात पिके धोक्यात
खेड शिवापूर, ता. २ ः नसरापूर परिसरासह शिवगंगा खोऱ्यात गेले आठवडाभर पडत असलेल्या पावसामुळे काढणीच्या अवस्थेत आलेली भात पिके शेतात आडवी झाली आहेत. तसेच, भात पिकांवर तपकिरी तुडतुडे फुलकिडे व करपा रोगांचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. त्यामुळे पिकाला धोका निर्माण झाला आहे. भात उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला असून भात उत्पादनात घट होणार आहे. या भागातील भात हे मुख्य पीक असल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक टंचाईला तोंड द्यावे लागणार आहे.
गेल्या सहा महिन्यांत रासायनिक खतांच्या किमती प्रति बॅग १०० ते ५०० रुपये एवढ्या वाढल्या आहेत. या वर्षी बियाणे तसेच मजुरी खर्चही वाढला आहे. अशा परिस्थितीत सतत पडणाऱ्या पावसामुळे उत्पादन घट होणार आहे. तसेच उत्पादन खर्चाच्या मानाने तांदळाला भाव मिळत नाही त्यामुळे भात उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत, असे मत नवविकास युवक शेतकरी संघटना अध्यक्ष दादासाहेब पवार यांनी व्यक्त केले असून या नुकसानीचा देखील कृषी विभागाने पंचनामा करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.