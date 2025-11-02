वेळू येथील लॉजवर कारवाई
खेड शिवापूर, ता. २ : वेळू (ता. भोर) येथील समृद्धी लॉजवर अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक विभागाने (एएचटीयू) मोठी कारवाई करत अवैध वेश्या व्यवसायाचा पर्दाफाश केला आहे. या कारवाई दरम्यान सहा पीडित महिलांची सुटका केली असून, तीन चालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
याप्रकरणी तुषार शांताराम पांगारे (वय ३८, रा. वेळू, ता. भोर), योगेश नवनाथ सुर्वे (वय ३०, रा. माऊंट माची रिसॉर्ट शेजारी, गाऊडदरा, ता. हवेली) आणि गजानन भुजंगराव शिंदे (वय २३, रा. मारुती मंदिराजवळ, शिवापूर वाडा, ता. हवेली) या तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
फिर्यादी विकास लक्ष्मण सस्ते (वय ५४), पोलिस उपनिरीक्षक, अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक विभाग, पुणे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, आरोपींनी महिलांना पैशाचे आमिष दाखवून वेश्या व्यवसाय करण्यास प्रवृत्त केले होते. या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर त्यांनी स्वतःची उपजीविका चालवीत असल्याचे समोर आले आहे.
या कारवाईदरम्यान महिलांची सुटका करून त्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आले आहे. पोलिसांनी लॉजमधून महत्त्वाचे पुरावे हस्तगत केले असून, या प्रकरणाचा पुढील तपास राजगड पोलिस ठाण्याचे अधिकारी करीत आहेत.
