नसरापूर डॉक्टरांची नियमित सेवा
किरण भदे
नसरापूर : भोर तालुक्यातील सर्वात मोठे असलेले नसरापूर प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथील एका जुन्या वाड्यात सुरू होते प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर महामार्गालगत जागा उपलब्ध झाल्याने त्या ठिकाणी प्रशस्त इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे मात्र बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या दोन खोल्यांत सुरू असलेल्या आरोग्य केंद्रात डॉक्टरांची सेवा नियमित आहे; मात्र अपुऱ्या जागेमुळे रुग्णांची गैरसोय होत आहे.
नसरापूर प्रा.आरोग्य केंद्राअंतर्गत सुमारे ४२ गावे असून ५५ हजार अशा मोठ्या लोकसंख्येसाठी या केंद्रांतर्गत वेळू, शिवरे, कापुरव्होळ, केळवडे, जांभळी, हातवे, कासुर्डी, देगाव अशी आठ उपकेंद्रे आहेत तरी देखिल नसरापूर या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या आरोग्य केंद्रात दररोज साधारण १०० ते १२५ रुग्ण बाह्यरुग्ण विभागात असतात तर उपकेंद्रासहित मुख्य केंद्रात महिन्याला साधारण ६ हजार रुग्ण बाह्यरुग्ण विभागात सेवा घेत आहेत केंद्रात नेमणुकीस असलेले डॉ. मिलिंद आहिरे, डॉ. नेहा राठोड व डॉ. पद्मवीर थोरात हे तीन वैद्यकीय अधिकारी दररोज रुग्णांना नियमित सेवा देत आहेत. आठ उपकेंद्रासहित एकूण ४२ कर्मचार्यांचा स्टाफ येथे कार्यरत आहे त्यापैकी कासुर्डी उपकेंद्रातील व मुख्य नसरापूर केंद्रातील बाह्य रुग्णविभागाच्या आरोग्य सेविका तसेच नसरापूर येथील अर्धवेळ परिचर अशी तीन पदे रिक्त आहेत.
केंद्राच्या अपुऱ्या जागेमुळे रुग्ण उपचारासाठी दाखल करून घेतले जात नाहीत तसेच प्रसूती होत नाहीत, नसबंदी शस्त्रक्रिया अशा रुग्णांना दाखल करून घ्यायच्या सेवा दिल्या जात नाही,महिला डाँक्टारांना महिलांची तपासणी करण्यासाठी देखिल स्वतंत्र कक्ष येथे उपलब्ध नाही. त्यासाठी रुग्णांना उपजिल्हा रुग्णालय भोर किंवा ससून रुग्णालय पुणे येथे पाठवले जाते अतितातडीच्या रुग्णांसाठी आरोग्य केंद्रात रुग्णवाहिका असून त्याची रुग्णांना सेवा दिली जाते. या शाळेच्या खोल्यांमध्ये सुरू असलेल्या केंद्रात रुग्णांना तसेच कर्मचाऱ्यांना स्वच्छतागृहाची व्यवस्था नव्हती नुकतीच नसरापूर ग्रामपंचायतीच्या वतीने स्वच्छतागृहाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
शासनाच्या आरोग्य सेवेवर नागरिकांचा मोठा विश्वास आहे. मोठ्या संख्येने रुग्ण प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या सेवेचा लाभ घेतात मोठी लोकसंख्या असलेल्या या आरोग्य केंद्राची नवीन इमारत लवकरच पूर्ण होत आहे. त्या ठिकाणी येथील सर्वत्रुटी दूर होऊन नागरिकांना अजून चांगली सेवा देता येणार आहे.
़- डॉ. मिलिंद आहिरे, प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी
जागेअभावी अडचण होत असली तरी डॉक्टर व कर्मचारी यांची सेवा चांगली आहे,औषधे व इतर सर्व सेवा योग्य प्रकारे मिळत आहेत.
- रामदास सणस, नागरिक, तांभार (ता. भोर)
5939
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.