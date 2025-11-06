भोर, राजगडमधील अधिकाऱ्यांना नायगावात प्रशिक्षण
नसरापूर, ता. ६ : नायगाव (ता.भोर) येथे कृषी विभाग, कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) व पाणी फाउंडेशन फार्मर कप (ट्राँफी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने सत्यमेव जयते फार्मर कप २०२६ अंतर्गत भोर व राजगड तालुक्यातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे एकदिवसीय प्रशिक्षण नवसह्याद्री इन्स्टिटयूटतर्फे आयोजित केले होते.
खरीप हंगामामध्ये शेतकरी गटांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या फार्मर कप २०२६ स्पर्धेची पूर्व तयारीबाबत या प्रशिक्षणात मार्गदर्शन करण्यात आले.
यावेळी मार्गदर्शन करण्यासाठी पाणी फाउंडेशनचे विभागीय समन्वयक सुखदेव भोसले व प्रशिक्षक टिम, उपविभागीय कृषी अधिकारी सुनीलकुमार जाधव,भोर तालुका कृषी अधिकारी शरद धर्माधिकारी, राजगड तालुका कृषी अधिकारी गोरक्ष नेवरे, माविम दीपस्तंभ भोरच्या अध्यक्ष चंदन शिंदे व त्यांचे सहकारी उपस्थित होते.
प्रशिक्षणासाठी भोर व राजगड तालुक्यातील सर्व मंडळ कृषी अधिकारी, उपकृषी अधिकारी व सहाय्यक कृषी अधिकारी उपस्थित होते. सन यावेळी पाणी फाउंडेशनचे सुखदेव भोसले व त्यांच्या टीमने फार्मर कप साठी शेतकरी गटाची निवड, शेतकरी गटांना मार्गदर्शन करणे व शेतकऱ्यांना या उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची कार्यपद्धती याबाबत मार्गदर्शन केले. मागील काळामध्ये फार्मर कपमध्ये सहभागी झालेले गट व त्यांनी केलेल्या कार्याची माहिती दिली.
उपविभागीय कृषी अधिकारी पुणे सुनील कुमार जाधव यांनी महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग व पाणी फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात येणाऱ्या फार्मर कपमध्ये भोर वेल्हा तालुक्यातील शेतकरी गट मोठ्या संख्येने सहभागी करून घेणे व यासाठी सर्व अधिकारी कर्मचारी यांनी शेतकरी गटांना मार्गदर्शन करण्याबाबत माहिती दिली.
