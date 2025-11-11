अज्ञात वाहनाच्या धडकेत दीडघर येथे एकाचा मृत्यू
नसरापूर, ता. ११ ः नसरापूर- वेल्हे रस्त्यावर दीडघर (ता. भोर) गावच्या हद्दीतील वळणावर सोमवारी (ता. १०) वाहनाने ठोकरल्याने दुचाकीवरून जाणाऱ्या मृत्यू झाला आहे. संतोष बापूसाहेब लोळे (वय ४३, रा. सांगवी बु. ता. भोर) असे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. या बाबत त्यांचे चुलतभाऊ गोविंद बाजीराव लोळे (वय ३१) यांनी राजगड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
सोमवारी रात्री साडेनऊ ते मंगळवारी (ता. ११) सकाळी दहा वाजण्याच्या दरम्यान ही घटना घडली. लोळे हे त्यांची दुचाकीवरून (क्र. एमएच १२ एलएन ५७४४) रात्रीच्या सुमारास नसरापूर येथून त्यांच्या सांगवी बु. येथील घरी जात असताना दीडघर गावच्या हद्दीत अज्ञात वाहनाने त्यांच्या दुचाकीस ठोकर मारली. या अपघातात लोळे हे गंभीर जखमी होऊन दुचाकीसह रस्त्याकडेलाअसलेल्या झाडाझुडपांत पडले. त्यामध्येच त्यांचा मृत्यू झाला. या बाबत राजगड पोलिस ठाण्यात अज्ञात वाहनचालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पोलिस हवालदार गायकवाड करत आहेत.
