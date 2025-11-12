शिंदेवाडी हद्दीत कचरा टाकणाऱ्यांवर गुन्हा
खेड शिवापूर, ता. १२ : शिंदेवाडी (ता. भोर) गावच्या हद्दीत जुन्या कात्रज बोगद्याजवळ पुणे शहरामधून कचरा आणून टाकण्याचा प्रकार वाढला आहे. शिंदेवाडी ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांनी अनेक वेळा दंड करूनही शहरामधून येणारे कचऱ्याचे डंपर चालक राजरोसपणे अनधिकृतपणे कचरा टाकत आहेत, शेवटी ग्रामस्थांनी व ग्रामपंचायतीने पोलिसी कारवाईचा निर्णय घेऊन सोमवारी (ता.१०) दोन डंपर कचरा टाकत असताना पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहेत.
शिंदेवाडी येथील सामाजिक कार्यकर्ते मारुती विठोबा गोगावले व ग्रामस्थांनी सोमवारी सकाळी पावणेनऊच्या सुमारास पुणे येथून आलेले दोन डंपर पकडले. या मधील डंपर (क्र. एमएच १४ जीयु ३००३) यावरील चालक प्रकाश बाबू कांबळे (वय ४० रा. पाषाण, पुणे) व डंपर (क्र.एमएच १२ एचडी ०१२२) वरील चालक नागेश ज्योतिबा गोठ (वय ४०) या दोघांना डंपरसह शिंदेवाडी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. दोघेही डंपर चालकांनी पुणे शहरातून ओला व सुका दुर्गंधीयुक्त कचरा आणून शिंदेवाडी हद्दीत जुन्या बोगद्या जवळ टाकत होते. यामुळे परिसरातील पर्यावरणाची हानी होऊन दूषित होत असल्याने परिसरातील नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला होता. यामुळे दोन्ही डंपर चालकांवर गुन्हा दाखल करून डंपर पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहेत. याबाबत शिंदेवाडीचे ग्रामविकास अधिकारी नवनाथ झोळ यांनी फिर्याद दिली आहे.
या भागात कचरा टाकण्याची समस्या फार मोठी झाली आहे. महामार्ग प्राधिकरणाची जागा रिकामी असल्याने तेथे सर्रास कचरा टाकून अनधिकृत कचरा डेपो तयार केला आहे. याबाबत ग्रामपंचायतीने महामार्ग प्राधिकरणास वेळोवेळी पत्र पाठवून या जागेभोवती कुंपण करण्याची मागणी केली आहे; मात्र जागा मोजणीचे कारण सांगून महामार्ग प्राधिकरण दुर्लक्ष करत आहे, त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
- नवनाथ झोळ, ग्रामविकास अधिकारी, शिंदेवाडी
