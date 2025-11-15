वरवे येथे विहिरीत बुडून मुलाचा मृत्यू

नसरापूर, ता.१५ : वरवे बुद्रूक (ता.भोर) येथे मित्रांसमवेत विहिरीवर पोहण्यासाठी गेलेल्या १५ वर्षीय मुलाचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. ही घटना शनिवारी (ता. १५) सकाळी दहाच्या सुमारास घडली.
स्वराज संजय यादव (वय १५ रा. वरवे बुद्रूक) असे बुडून मृत्यू झालेल्या मुलाचे नाव आहे. स्वराज हा त्याच्या मित्रांसमवेत गावातील शरद शेटे यांच्या शेतातील विहिरीवर पोहण्यासाठी गेला होता त्याला पोहता येत होते त्याने पाण्यात उडी मारल्यावर परत वर न आल्याने त्याच्या समवेत गेलेल्या मुलांनी आरडाओरड केल्यावर विहिरीचे मालक व शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पाण्यात उतरून त्याचा शोध घेतला; परंतु मिळून आला नाही. याबाबत राजगड पोलिस ठाण्यात कळविल्यावर पोलिसांनी पीएमआरडीएची रेस्क्यू टिम व भोई समाजाच्या तरुणांनी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास मृतदेह बाहेर काढला.
याबाबत राजगड पोलिस ठाण्यात मृत्यूची नोंद करण्यात आली. पुढील तपास पोलिस हवालदार अजित माने करत आहेत.
05974
