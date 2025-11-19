बेपत्ता महिलेचा मृतदेह विहिरीत आढळला

नसरापूर, ता.१९ : पारवडी (ता.भोर) येथून मंगळवारी (ता. १८) पासून बेपत्ता असलेल्या महिलेचा मृतदेह शिवारातील शेतामधील विहिरीत मिळून आला. राजगड पोलिस ठाण्यात याबाबत अकस्मित मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
अलका किसन लिमण (वय ५४ रा. पारवडी, ता. भोर) असे मृत महिलेचे नाव आहे. तर राजगड पोलिस ठाण्यात लहू बापूराव लिमण (वय ३५ रा. पारवडी) यांनी खबर दिली आहे. अलका लिमण या मंगळवारी दुपारपासून बेपत्ता होत्या. त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांचा सायंकाळी परिसरात शोध घेतला; परंतु मिळून न आल्याने पोलिस ठाण्यात त्यांच्या बेपत्ता होण्याची खबर दिली होती. यानंतर बुधवारी (ता. १९) सकाळी पोलिस हवालदार मंगेश कुंभार यांच्या मदतीने त्यांनी पुन्हा शेत शिवारात शोध सुरू केला असता गावातील दत्तात्रेय हरिभाऊ लिमण यांच्या गट क्र.१६३ च्या जमिनीमधील विहिरीत पडल्या असल्याची शंका आल्याने हवेली तालुका रेस्क्यू टिमच्या साहाय्याने शोध घेतला असता पाण्यामध्ये त्या मिळून आल्या. त्यांना तातडीने नसरापूर येथील खासगी रुग्णालयात तपासण्यासाठी नेले असता तेथील डॉक्टरांनी त्या मृत झाल्याचे सांगितले. हवेली आपत्ती व्यवस्थापन पथकाचे अध्यक्ष तानाजी भोसले यांच्यासह गणेश सपकाळ, संदीप सोळसकर, संजय चोरघे, संतोष भगत, योगेश गोपी व प्रतीक महामुनी यांनी या शोधमोहिमेत सहभाग घेऊन मृतदेह विहिरीतून बाहेर काढला. राजगड पोलिसांनी घटनेचा पंचनामा करून अकस्मित मृत्यूची नोंद केली आहे. पुढील तपास साहाय्यक पोलिस फौजदार राजेंद्र चव्हाण करत आहेत.
