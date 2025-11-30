धांगवडी, कापूरहोळ येथे दोघांचा मृत्यू
नसरापूर, ता.३० : पुणे-सातारा महामार्गावर गेल्या सहा दिवसांत धांगवडी, कापूरहोळ येथे दोन अपघात झाले. त्यामध्ये दोन जणांचा मृत्यू झाला. यामध्ये १५ वर्षीय युवक व ८४ वर्षांच्या ज्येष्ठाचा समावेश आहे.
रूपेश सुदाम मदने ( वय १५, रा. सध्या वर्वे, ता. भोर, मुळ रा. नाझरे, ता. भोर) आणि जगन्नाथ धोंडिबा कुंभार (वय ८४, रा. हिवरे, ता. कोरेगाव जि. सातारा) असे अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या प्रवाशांची नावे आहे. ओंकार बाळासाहेब क्षीरसागर रा. सोमेश्वरनगर (ता. बारामती) आणि राजेश प्रभु बोरसे (वय ४५ ठाणे मुंबई) या चालकाविरुद्ध वैभव चव्हाण व नितीन कुंभार यांनी अनुक्रमे फिर्याद दिली आहे. पहिल्या घटनेत रविवारी (ता. २३) धांगवडी येथे रस्त्यावर वैभव चव्हाण हे त्यांच्या भाचा रूपेश याला घेऊन जात असताना क्र. एम. एच १२ डब्ल्यु क्यु १८०७ दुचाकीला मोटार क्र. एम.एच १२ एल. डी ७२५८ वरील चालक ओंकार याने जोरात जोराची धडक दिली. यामुळे रूपेश गंभीर जखमी झाल्याने त्यास ससून रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले होते. मात्र, उपचारपूर्वीच दुर्दैवी त्याचा मृत्यू झाला.
दरम्यान, दुसऱ्या घटनेत शनिवारी (ता. २९) दुपारी अडीच वाजण्याचे सुमारास कापूरहोळ येथे ज्येष्ठ जगन्नाथ कुंभार हे महामार्ग रस्ता ओलांडत असताना मोटार क्र.एम. एच ०४ एल टी ६१२७ मोटारचालकाने धडक दिली त्यामुळे कुंभार मृत्युमुखी पडले आहेत.
दरम्यान, अपघाताबाबत पोलिस हवालदार नाना मदने व मयूर निंबाळकर पुढील तपास करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.