न्हावरे ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी संदीप यादव

न्हावरे ः न्हावरे (ता. शिरूर) येथील सरपंचपदी संदीप यादव व उपसरपंचपदी मोहन सरके यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. इतर सदस्यांना सरपंच, उपसरपंचपदाची संधी मिळावी यासाठी सरपंच कमल कोकडे व उपसरपंच सुभाष कोकडे यांनी पदाचा राजीनामा दिल्याने रिक्त पदांसाठी निवडणूक घेण्यात आली. दरम्यान, सरपंच पदासाठी संदीप यादव यांचा एकमेव अर्ज दाखल झाल्याने त्यांची सरपंचपदी बिनविरोध निवड झाली. मात्र, उपसरपंच पदासाठी मोहन सरके व समीर कोरेकर या दोघांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. शेवटी कोरेकर यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने सरके यांचीही उपसरपंचपदी बिनविरोध निवड झाली. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून मंडलाधिकारी पी. डी. कांबळे तर सहाय्यक म्हणून ग्रामविकास अधिकारी विठ्ठल कर्पे यांनी कामकाज पाहिले.
निवडीनंतर नवनिर्वाचित सरपंच संदीप यादव व उपसरपंच मोहन सरके यांचा लोकसेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष किशोरराजे निंबाळकर व उपस्थित ग्रामस्थांनी सत्कार केला. तर, कार्यकर्त्यांनी गुलाल उधळून आंनद व्यक्त केला. ग्रामदैवत श्री मल्लिकार्जुन मंदिरात विजयी सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.
