आंबळे शाळेच्या परिसरात बिबट्याचा वावर
न्हावरे, ता. २१ : काही दिवसांपासून शिरूर तालुक्यात बिबट्याचा वावर वाढला असून बिबट्या कधी उसाच्या शेतात तर कधी शेताच्या बांधावर तर कधी जनावरांच्या गोठ्यात शिरून त्याच भक्ष्य मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. बिबट्याने आजपर्यंत तालुक्यात असंख्य शेळ्या, मेंढ्या, पाळीव कुत्री त्याचबरोबर रानडुक्कर यांचा बळी घेतला आहे.
काही ठिकाणी मानवांचा बळी घेतला आहे. यामध्ये शेतात खुरपणी करणाऱ्या महिला, शाळकरी मुले यांचा समावेश आहे. हे बळी शक्यतो दिवस मावळता किंवा रात्रीच्या वेळी घेतले आहेत, त्यामुळे सगळीकडे दहशतीचे वातावरण आहे. दरम्यान आजही शिरूर तालुक्यातील आंबळे येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा परिसरात बिबट्या आला होता. मात्र शिक्षकांच्या जागृकतेमुळे बिबट्याला पळवून लावण्यात यश आले.
सकाळी शाळा भरल्यानंतर आंबळे येथील विद्यार्थ्यांचा नेहमीप्रमाणे शालेय परिपाठ सुरू होता. शाळेपासून काही अंतरावर शेतात शाळेतील शिक्षिका रेखा लंघे यांना बिबट्या दिसला. त्यांनी मुख्याध्यापक जालीदंर दुर्गे यांना व इतर शिक्षकांना हा प्रकार सांगितला या दरम्यान एकच धांदल उडाली मात्र सर्व शिक्षकांनी प्रसंगावधान राखून विद्यार्थ्यांना तातडीने वर्गात बसविले. वनखात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी शाळेला तात्काळ भेट देऊन सावध राहण्याचे आवाहन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.