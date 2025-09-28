रांजणी येथे विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव
निरगुडसर, ता.२८ : रांजणी (ता.आंबेगाव) येथील रयत शिक्षण संस्थेचे नरसिंह विद्यालय आणि ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्समध्ये वक्तृत्व, निबंध, रांगोळी,चित्रकला या स्पर्धेतील विजेत्या तसेच तालुकास्तरीय क्रीडा स्पर्धेत घवघवीत यश संपादन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते गुणगौरव करण्यात आला.
सकाळी कर्मवीरांच्या प्रतिमेचे पूजन करून सुशोभित रथातून ढोल, ताशा, लेझीम याद्वारे गावातून मिरवणूक काढण्यात आली,यामध्ये विद्यार्थी उत्साहाने सहभागी झाले होते कर्मवीर भाऊराव पाटलांच्या जयजयकारानेपरिसर दुमदुमून गेला होता. तर जयंती सोहळ्यानिमित्त सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. तसेच कर्मवीर जयंती सोहळ्यानिमित्त आयोजित करण्यात पायल वाघ या विद्यार्थिनीने कर्मवीर भाऊराव पाटलांचा जीवन परिचय विद्यार्थ्यांसमोर मांडला.तसेच ‘बाप समजून घेताना न समजलेले आईबाप’ या विषयावर व्याख्यान सादर करण्यात आले. या व्याख्यानाचे आयोजन विद्यालयाच्या इयत्ता दहावीतील सन २००० माजी विद्यार्थ्यांनी केले होते. त्यामध्ये नीलेश जाधव, बाळासाहेब गांजवे, महेंद्र भोर, भानुदास वाघ, संदीप वाघ,तुळसा वाघ, नितीन टेमगिरे, विकास टेमगिरे, राजेश थोरात, जयश्री जाधव, विकास भोर, रामदास भोर, अशोक भोर, नीलिमा बराटे, अनिता गाढवे, वर्षा दुराफे आदींचा समावेश होता. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष अमित वाघ यांनी विद्यालयाच्या बांधकामासाठी एक लाख रुपयाची देणगी दिली. याप्रसंगी रयत शिक्षण संस्थेचे जनरल बॉडी सदस्य उदय पाटील, उद्योजक धोंडिभाऊ भोर, सरपंच छाया वाघ, मधुकर हांडे, एकनाथ भोर, बंडेश वाघ, महादू भोर, जयसिंग थोरात, भगवान वाघ, संतोष वाघ, संतोष भोर, संपत हांडे, सुरेश भोर, गोकुळदास निकम, पंढरीनाथ तळेकर, पालक विद्यार्थी आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन नंदकुमार भालेराव यांनी तर शिवाजी लोहटे यांनी आभार मानले.
