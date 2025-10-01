निरगुडसर येथे ५१५ महिलांची तपासणी
निरगुडसर, ता. १ : निरगुडसर (ता. आंबेगाव) येथे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान या कार्यक्रमांतर्गत आयोजित आरोग्य शिबिरात ५१५ महिलांची तपासणी केली. यामध्ये १२३ गरोदर महिला तपासणी, ६५ त्वचा रोग तपासणी, ३२ बालरोग तपासणी, २३९ जनरल आजार तपासणी व ९७ महिलांची डोळे तपासणी करण्यात आली.
यामध्ये २२ मोतीबिंदू रुग्ण मिळाले व २९ आयुष्मान भारत कार्ड काढण्यात आले. डॉ. टाके, डॉ. जगदाळे, डॉ. मनोहर डोळे उपजिल्हा रुग्णालय मंचर येथील डॉक्टरांनी तपासण्या केल्या. आरोग्य शिबिरासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र निरगुडसर येथील डॉ. शुभम ढमढेरे आदींनी व्यवस्था पाहिली. याप्रसंगी माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, भीमाशंकर कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील, गटविकास अधिकारी अर्चना कोल्हे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. तुषार पवार, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शुभम ढमढेरे, सरपंच रवींद्र वळसे, माजी उपसरपंच आनंदराव वळसे, नितीन टाव्हरे ग्रामपंचायत सदस्य भाऊसाहेब वळसे आदी उपस्थित होते.
