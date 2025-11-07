निरगुडसर ग्रामपंचायतीच्या पाच सदस्यांचा राजीनामा
निरगुडसर, ता. ७ : निरगुडसर (ता. आंबेगाव) ग्रामपंचायतीच्या पाच सदस्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा शुक्रवारी (ता. ७) दिल्याची माहिती सरपंच रवींद्र वळसे पाटील यांनी दिली.
निरगुडसरच्या उपसरपंच संगीता हिंगे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा ४ नोव्हेंबर रोजी सरपंच रवींद्र वळसे पाटील यांच्याकडे सादर केला होता, तो शुक्रवारी (ता. ७) झालेल्या मासिक बैठकीमध्ये मंजूर केला. त्यानंतर संगीता हिंगे यांनी आपल्या सदस्यपदाचा देखील राजीनामा सरपंचांकडे दिला. त्यापाठोपाठ सदस्य राहुल हांडे, संगीता किरवे, अक्षदा टाव्हरे, अशोक कानसकर यांनीदेखील आपल्या पदाचा राजीनामा सरपंचांकडे दिला. त्यांनी अचानक राजीनामा देण्याचे कारण समजले नाही.
