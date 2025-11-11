आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत थोरात यांची बाजी
निरगुडसर, ता. ११ : खडकी फाटा (ता. आंबेगाव) येथील हरिश्चंद्र थोरात यांनी वयाच्या बहात्तरीत आशियाई मास्टर ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिप आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत बाजी मारली आहे. त्यांनी या स्पर्धेत दोन पदके मिळविली आहेत.
या स्पर्धा बुधवार (ता. ५) ते रविवार (ता. ९) दरम्यान चेन्नई (तमिळनाडू) येथील जय हिंद नेहरू स्टेडिअमवर पार पडल्या. यामध्ये थोरात यांनी ५००० मीटर चालणे मध्ये रौप्य पदक तर १०००० मीटर धावणे मध्ये कांस्य पदक पटकाविले आहे. गेल्या १२ वर्षात १२५ स्पर्धेत १४५ पदकांची कमाई थोरात यांनी केली आहे. या स्पर्धेत भारत, बांगलादेश, चायनीज तायपोई, हाँगकाँग, इंडोनेशिया, इराण, जपान जॉर्डन, कझाकीस्तान, कुवेत, मलेशिया, मालदीव, मंगोलिया, सिंगापूर, सिंगापूर ॲथलेटिक्स, नेपाळ, चीन, फिलिपिन्स, सौदी अरेबिया, श्रीलंका, थायलंड, उझबेकिस्तान अशा एकूण २२ देशांनी सहभाग घेतला.
