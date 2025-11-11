थोरांदळ्यात एकाच वेळी तिघांचे दर्शन
निरगुडसर, ता.११ : थोरांदळे (ता.आंबेगाव) येथील गव्हाळी- उपळी मळा येथे शेतात सोमवारी (ता.१०) रात्री साडेसात वाजण्याच्या सुमारास एकाच वेळी तीन तीन बिबटे फिरताना दिसले.
संजय टेमगिरे हे रात्री साडे सात वाजण्याच्या सुमारास ट्रॅक्टर घेऊन गेले असता त्यांना तीन बिबट्यांचे दर्शन झाले.यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या भागात बिबट्यांचा वावर वाढला असून पाळीव जनावरे तसेच शेतकरी वर्ग त्रस्त झाला आहे. रात्रीच नव्हे तर आता दिवसाढवळ्याही बिबटे फिरताना दिसत असल्याने नागरिक घराबाहेर पडायलाही घाबरत आहेत. वनविभागाला माहिती मिळताच वनविभागाचे अधिकारी कर्मचारी घटनास्थळी येऊन पाहणी केली. दरम्यान, मंगळवारी (ता.११) सकाळी या परिसरात बिबट्या पकडण्यासाठी वनविभागाने पिंजरा लावला आहे. वनविभागाने बिबट्यांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी पिंजरे आणि पथक तैनात केले असले तरी अजूनपर्यंत त्यांना पकडण्यात यश आलेले नाही.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.