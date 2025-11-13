काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती
निरगुडसर, ता.१३ : रात्री पावणेआठची वेळ... कुटुंबातील सदस्य जेवण करण्यात मग्न... याच वेळी घराचा दरवाजा उघडून १२ वर्षीय राकेशचा बाहेर प्रयत्न... तोच समोर अवघ्या सहा ते सात फुटांवर बिबट्या हल्ला करण्याच्या प्रयत्नात... असा थरकाप उडवणारा प्रसंग घडला आहे निरगुडसर (ता. आंबेगाव) येथील नह्यार मळा येथे. काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती अशीच प्रचिती यावेळी जाधव कुटुंबीयांना आली.
बिबट्याला पाहताच राकेश व त्याच्या कुटुंबीयांनी आरडाओरडा केला. यामुळे हल्ल्याच्या प्रयत्नात असलेला बिबट्याने धूम ठोकली. दरम्यान, जेवण झाल्यामुळे राकेश रोहिदास जाधव घराचा दरवाजा उघडून बाहेर जाण्याच्या प्रयत्नात होता. त्यावेळी अवघ्या सहा ते सात फुटावर त्याला बिबट्या दिसला. यावेळी राकेश घाबरून जोरात ओरडला. त्यामुळे सर्व जण बाहेर आले व सर्वांनी आरडाओरडा केला. त्यामुळे बिबट्याने धूम ठोकली.
निरगुडसर परिसरात नागरिकांना दररोज बिबट्याचे दर्शन होत आहे. शनिवारी रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास बैलगाडा घाटापाशी बिबट्या आडवा गेल्याचे पोपट जाधव यांनी सांगितले. बाळासाहेब दशरथ वळसे, साहेबराव वळसे यांच्या शेतात दररोज बिबट मादी आणि दोन पिलांचे दर्शन नागरिकांना होत आहे.
दरम्यान, गुरुवारी (ता.१३) सकाळी याच वस्तीवर नऊ वाजता बिबट्या सुनील भेके यांच्या शेतावरील जुन्या घरापाशी दहा मिनिटे उभा होता. घटनेची माहिती मिळताच मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. रोहिदास जाधव यांच्या घर परिसरात ॲनिमल आउट या औषधाची फवारणी केली असून परिसरात आज पिंजरा लावण्यात येणार आहे.
