वळती-नागापूर येथे आढळला मृतदेह
निरगुडसर, ता.१६ : आंबेगाव तालुक्यातील वळती-नागापूर येथील मीना नदीच्या पुलाशेजारी एक अनोळखी पुरुषाचा मृतदेह आढळून आला. त्यामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. ही घटना रविवारी (ता.१६) सकाळी उघडकीस आली. याबाबत ग्रामस्थानी तात्काळ पारगाव पोलिसांना कळवल्यानंतर घटनास्थळी धाव घेतली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत व्यक्तीचे वय अंदाजे ३५ ते ४० वर्षे दरम्यान असल्याचे दिसून येत आहे. मृतदेहावर असलेला शर्ट फाटलेला आहे त्याने काळ्या रंगाची बनियन व काळ्या रंगाची पॅन्ट परिधान केलेली होती. घटनास्थळाचा पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे.
मृतदेहाच्या प्रकृतीवरून आणि परिस्थितीवरून पोलिस विविध अंगाने तपास करत आहेत. हा मृत्यू अपघाती आहे की संशयास्पद याबाबत अजून स्पष्टता आली नसून पोलिस सर्व शक्य बाबींचा तपास करत आहेत. आपल्या परिसरातील कोणतीही व्यक्ती बेपत्ता असेल किंवा वर्णनासारखी व्यक्ती ओळखत असल्यास तात्काळ पारगाव पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.
