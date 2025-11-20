खडकी परिसरातून बिबट मादी जेरबंद
निरगुडसर, ता. २० ः खडकी (ता. आंबेगाव) येथील गणेशनगर परिसरात वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात मंगळवारी (ता. १८) बिबट मादी जेरबंद झाली आहे. गणेशनगर परिसरात बिबट्याचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. काही दिवसांपासून या परिसरात बिबट मादी मुक्तपणे फिरत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वनविभागाने तत्काळ पिंजरा लावून, लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली. सुमारे एक ते दीड वर्ष वयाची ही मादी अखेर वनविभागाच्या प्रयत्नांमुळे जेरबंद झाली आहे. यावेळी मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल सोनल भालेराव, वनरक्षक संपत तांदळे, धनेश पाटील, वनसेवक जालिंदर थोरात, किसन पोखरकर, काशिनाथ पारधी, कुंडलीक पाटील यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. तसेच, बिबट शीघ्र कृती दलाच्या गावडेवाडी पथकानेही सक्रिय सहभाग घेत ही कारवाई यशस्वी केली.
