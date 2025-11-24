भराडी येथे विहिरीत पडलेल्या बछड्याचे रेस्क्यू
निरगुडसर, ता. २४ : भराडी(ता. आंबेगाव) येथील जितेंद्र गावडे यांच्या शेतातील विहिरीत तीन ते चार महिन्यांचा बछडा सोमवार (ता.२४) पडला. वनविभागाला याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर या बछड्याला विहिरीत पिंजरा सोडून सुखरूप पकडण्यात यश आल्याची माहिती मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांनी दिली.
भराडी येथील शेतावरील विहिरीत बिबट्या पाण्यात असल्याचे काही शेतकऱ्यांना सोमवारी सकाळी निदर्शनास आले. याबाबत पोलिस पाटील संतोष खिलारी यांनी तातडीने वनविभागाला माहिती दिल्यानंतर वनपाल आर. एम. फुलमाळी, वनरक्षक बी. एच. पोत्रे हे आपल्या रेस्क्यू टीमसह घटनास्थळी दाखल झाले. यावेळी टीमने पिंजरा विहिरीत सोडला तोपर्यंत बछडा पोहून पोहून दमला होता त्याने पाण्यात सोडलेल्या दोरीचा आधार घेतला होता. विहिरीत सोडलेल्या पिंजऱ्यात बछडा सुखरूप रेस्क्यू झाला. त्यानंतर बछड्याला पेठ अवसरी घाटात वनविभागाच्या केंद्रात नेण्यात आले.
2980
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.