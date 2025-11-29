खडकी ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदी दंडवते
निरगुडसर, ता. २९ ः खडकी (ता. आंबेगाव) ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदी प्रमिला दंडवते यांची निवड झाली. हेमलता चिखले यांनी पदाचा राजीनामा दिल्याने रिक्त पदासाठी निवडणूक झाली. यावेळी दंडवते यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून ग्रामसेविका शितल वाळुंज यांनी काम पाहिले. निवडीनंतर ग्रामपंचायतीच्या वतीने दंडवते यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी सरपंच दत्तात्रय बांगर, ग्रामपंचायत सदस्या हेमलता चिखले, सविता वाबळे, सोनल अरगडे, प्राजक्ता बांगर, शिवाजी शेळके, रोहिदास वाबळे, नवनाथ दंडवते, दिपक बांगर, सुरेश वाबळे, संतोष पोखरकर, रामदास बोराडे, संतोष शिंदे आदी उपस्थित होते.
