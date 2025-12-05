निरगुडसरला स्वामींची पालखी
निरगुडसर, ता. ५ : निरगुडसर (ता. आंबेगाव) येथील थोरातमळा येथील श्रीस्वामी समर्थ सेवा केंद्रात सुरू असलेल्या गुरुचरित्र पारायण सांगता उत्साहात झाली. भक्तांनी स्वामींच्या पालखीची मिरवणूक काढली. पहाटेपासूनच भक्तांची वर्दळ वाढू लागली होती.
अखिल भागातील दिंडोरी प्रणीत श्री स्वामी समर्थ सेवा केंद्राच्या वतीने विजय कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुरुचरित्र पारायण, दत्तमाला, भजन, कीर्तन, नामस्मरण यांसह दिवसभर भक्तिमय कार्यक्रम राबवण्यात आले. कार्यक्रमादरम्यान आध्यात्मिक वातावरणात भाविकांनी श्रद्धेने सहभाग नोंदवला.
कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी केंद्रातील प्रमुख सेवेकरी संगीता थोरात, शांताराम थोरात, सुनीता मेंगडे, वंदना गावडे, स्वाती टाव्हरे, कविता थोरात, मनीषा वळसे, आदित्य वळसे पाटील, अवधूत मेंगडे यांनी परिश्रम घेतले. या सर्वांच्या मार्गदर्शनाखाली गुरुचरित्र पारायण सोहळा शिस्तबद्ध, शांत आणि अत्यंत भक्तिभावाने पार पडला. दत्त जयंतीनिमित्त महाप्रसादाचे आयोजन केले होते. दुपारपासून संध्याकाळपर्यंत भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला. सर्व श्रद्धाळू भाविकांसाठी उत्तम व्यवस्था करण्यात आली होती.
दिवसभर चाललेल्या धार्मिक कार्यक्रमांमुळे निरगुडसर परिसर पूर्णपणे दत्तमय झाला होता. नामस्मरण, भजन आणि प्रसाद वितरणामुळे गावात आध्यात्मिक आनंद आणि उत्साहाचे वातावरण अनुभवायला मिळाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.